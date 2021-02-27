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شوقي: حل مشكلة 9% من 620 ألفا لم يستطيعوا الدخول على السيستم في امتحان أولي ثانوي (فيديو)‎

تم التواصل مع وزارة الاتصالات لحل هذه المشكلة.
محمد مجدي 11:51 م, السبت, 27 فبراير 21 11:51 م, السبت, 27 فبراير 21

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أكد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم السبت أن سبب تعطل السيستم أثناء امتحانات الصف الاول الثانوي اليوم ، نتيجة عطل في تصميم الشبكة، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع وزارة الاتصالات لحل هذه المشكلة.

وقال وزير التعليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر ، إن امتحان الترم الأول هو امتحان نجاح وسقوط وهدفه التدريب على الامتحانات القادمة.

وأضاف شوقي ، أن عدد حضور الطلاب في اليوم الأول من امتحانات أولي ثانوي بلغ 620 الف طالب ، نجح منهم 552 الف طالب في امتحان اللغة العربية، و من لم يستطع الدخول على المنصة الالكترونية من إجمالي الحضور لا يتجاوز الـ 9%.

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واكد شوقي ، أنه اعتبارا من غد سيتمكن جميع الطلاب من أداء الامتحان بعد حل جميع المشاكل ، مطالباً عدم الربط بين مشاكل اليوم وامتحانات الثانوية العامة .

وقال وزير التعليم إن هناك اختلافا بين نظام الامتحانين لأن امتحانات الثانوية العامة مؤمنة بنظام مختلف تماما ، موضحا أن الوزارة تتابع اللجان على مستوى المديريات فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية بشدة وكل التقارير إيجابية.

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وأكد أن أداء هذا العدد الكبير من الطلاب الامتحان فى ظل جائحة كورونا وبهذا النجاح مشهد لا يمكن أن تراه في أي دولة بالعالم.

وأشار شوقي ، إلى أن التصميم الفنى لتناول امتحانات الثانوية العامة، يختلف تماما عما يتم فى امتحانات أولى وثانية ثانوى ، من حيث الجوانب الفنية حيث تتم الامتحانات على سيستم مختلف تماما عن الذى يجرى عليه الامتحانات في الفترة الحالية للطلاب.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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