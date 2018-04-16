شوقي: توقيع اتفاقية قرض البنك الدولي للتعليم الجمعة المقبل

جهاد سالم:كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن توجه وفد مصر بقيادة الدكتورة سحر نصر يوم الجمعة المقبل إلي واشنطن لتوقيع اتفاقية الحصول علي قرض البنك الدولي لدعم استراتيجية إصلاح التعليم بقيمة 500 مليون دولار.وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن مدة القرض تصل إلى 5 سنوات علي أن تتولي ا

جهاد سالم:

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن توجه وفد مصر بقيادة الدكتورة سحر نصر يوم الجمعة المقبل إلي واشنطن لتوقيع اتفاقية الحصول علي قرض البنك الدولي لدعم استراتيجية إصلاح التعليم بقيمة 500 مليون دولار.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن مدة القرض تصل إلى 5 سنوات علي أن تتولي الدولة الانفاق علي تنفيذ بنود المخرج الأول من الاستراتيجة ومن ثم يشكل البنك لجنة لدراسة ما تم تنفيذه علي أرض الواقع وبعدها يتم صرف الأموال.

ولفت شوقي إلي أن تكلفة استراتيجة إصلاح منظومة التعليم تحتاج لسيولة أكبر بكثير من القرض الذي سيتم الحصول عليه، وتلتزم الدولة بتمويل باقي الاستراتيجية كما يجري بحث مصادر تمويل أخري.