شوقي: تدريب المعلمين دور البنك الدولي في النظام الجديد للتعليم

مدحت إسماعيل أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الاثنين، أن دور البنك الدولي في نظام الدراسة الجديد يقتصر فقط علي المساعدة في تدريب المعلمين في فصل الصيف، وليس للبنك دودو في تبيطق منظومة التابلت المدرسي.جاءت تصريحات الوزيرة خلال كلمته في مؤتمر صحفي لتوقيع شراكة مع شرك

مدحت إسماعيل

أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الاثنين، أن دور البنك الدولي في نظام الدراسة الجديد يقتصر فقط علي المساعدة في تدريب المعلمين في فصل الصيف، وليس للبنك دودو في تبيطق منظومة التابلت المدرسي.

جاءت تصريحات الوزيرة خلال كلمته في مؤتمر صحفي لتوقيع شراكة مع شركة “كلاريفيت أناليتيكس” لإطلاق أول فهرس للاستشهادات المرجعية باللغة العربية.

وأشار الوزير إلى أن هناك 2500 مدرسة حكومية يتم حاليا العمل علي تزويدها بشبكات إنترنت لاتاحة المحتوي العلمي للطلبة وفقا للنظام التعليمي الجديد المقرر تطبيقه بداية من العام الدراسي المقبل.

وأكد الدكتور طارق شوقي أن الفهرس العربي قادر على تحويل مصر إلى “اقتصاد المعرفة” من خلال توفير فرص للوصول إلى المعلومات الببليوجرافية واستشهادات مرجعية للمقالات العلمية من دوريات باللغة العربية الي الدول الغير ناطقة باللغة العربية، بالاضافة اإلى تعزيز قدرة فهرس الإسستشهادات المرجعية باللغة العربية عن طريق “شبكة العلوم” للباحثين في مصر وعبر 22 دولة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

وسيتم إطلاق الفهرس في عام ٢٠٢٠ كجزء من رؤية مصر ٢٠٣٠ ويعتبر أول ربط من نوعه للمؤلفات العلمية باللغة العربية في فهرس استشهادات مرجعية.