شوقي: امتحانات الثانوية مرت بسلاسة وحاولنا نلبي طلبات الناس ونريح الطلبة قدر الإمكان (فيديو)

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة تمت بسهولة و مرت بسلاسة، متابعا: حاولنا نلبي كل الطلبات الناس ونريح الطلبة قدر الإمكان وأولياء الأمور.

و أضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج آخر النهار على فضائية النهار، إنه سيعلن غدًا تفاصيل مسابقة اختيار 30 ألف مدرس في مؤتمر صحفي، والتي تأتي في إطار توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتعاقد مع 150 ألف معلم لسد العجز للمعلمين، على مدار 5 سنوات.

وأشار شوقي إلى أن الهدف من المسابقة هو سد عجز عدد المعلمين في الوزارة، كما سيتم غدا الإعلان عن مواصفات الخريج والسن والتقدير، والهدف هو تخريج معلمين أكفاء يقودون التعليم الجديد وهي مسابقة مهمة جدا للدولة.

وشكر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم كل من جهاز التنظيم والإدارة، ووزارة المالية على مجهودهم في تلك المسابقة التي تم الإعلان عنها.

وعن تسريبات الامتحانات أكد شوقي أنه لم يحدث أن تم تسريب امتحان منذ عام 2017، ولم يحدث أن تم تسريب امتحان قبل عقده وكل من يقول ذلك كاذب، وما يحدث هو نشر أوراق امتحانات أخرى.