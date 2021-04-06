لايف

شوقي : الصينية لغة ثانية للثانوي من العام الدراسي الجديد.. والامتحانات إلكترونية داخل اللجان بدون تابليت أو موبايل (فيديو)

نظام الامتحانات في المرحلة الثانوية ستكون إلكترونية داخل اللجان وبدون غش
محمد مجدي 10:07 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21 10:07 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه بداية من العام الدراسي الجديد سيتم تطبيق مادة اللغة الصينية كلغة ثانية للصف الثانوي لمن يرغب بها، مشيرًا إلى أن المستقبل يحتاج لتلك اللغة.

وقال شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج حضرة المواطن على فضائية الحدث اليوم، إن نظام الامتحانات في المرحلة الثانوية ستكون إلكترونية داخل اللجان وبدون غش.

اقرأ أيضا  «التعليم» تحدد ضوابط تقييم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

ولأضاف شوقي أنه سيتم تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على الطلاب كافة، سواء كان طالب نظامي أو منازل أو تقسيم أو سجون أو مستشفيات.

وأشار شوقي إلى أن نظام الامتحانات الإلكترونية داخل اللجان للكشف عن مستوى الطالب الحقيقي، قائلًا: هتيجي من غير تابليت أو موبايل إكرامًا للمجتهد.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

الحالات الحرجة من «كوفيد- 19» تصل لأعلى مستوياتها خلال عام في فرنسا

أيمن عزام 9:55 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21

«جايكا» : انعقاد الاجتماع السادس للجنة التوجيهية للشراكة المصرية اليابانية للتعليم

سمر السيد 9:17 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21

«اشتركت مع عاملة نظافة».. المتهمة بخطف طفلة حديثة الولادة بأسيوط: «أوهمت أهلي بحملي»

أماني عوض 8:52 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21

الإفتاء: 10 جنيهات كفارة إفطار يوم في رمضان ويمكن إخراج عن ما سبق (فيديو)

محمد مجدي 8:21 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21

السيسي يؤكد أهمية تعزيز التمويل للدول النامية للتكيف ومواجهة آثار تغير المناخ

محمد بدر 8:17 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21

الحكومة: تدبير أكثر من مليون ونصف جرعة لقاح كورونا.. ومصنعان لإنتاجه محليًا

صفية حمدي 3:36 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21