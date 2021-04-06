شوقي : الصينية لغة ثانية للثانوي من العام الدراسي الجديد.. والامتحانات إلكترونية داخل اللجان بدون تابليت أو موبايل (فيديو)

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه بداية من العام الدراسي الجديد سيتم تطبيق مادة اللغة الصينية كلغة ثانية للصف الثانوي لمن يرغب بها، مشيرًا إلى أن المستقبل يحتاج لتلك اللغة.

وقال شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج حضرة المواطن على فضائية الحدث اليوم، إن نظام الامتحانات في المرحلة الثانوية ستكون إلكترونية داخل اللجان وبدون غش.

ولأضاف شوقي أنه سيتم تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على الطلاب كافة، سواء كان طالب نظامي أو منازل أو تقسيم أو سجون أو مستشفيات.

وأشار شوقي إلى أن نظام الامتحانات الإلكترونية داخل اللجان للكشف عن مستوى الطالب الحقيقي، قائلًا: هتيجي من غير تابليت أو موبايل إكرامًا للمجتهد.