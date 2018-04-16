شوقي: التعليم لم تصرف أي أموال من الجايكا اليابانية للآن

المال- خاصأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم اليوم الاثنين أن الوزارة لم تصرف حتي الآن أي أموال من منظمة الجايكا باليابان ومع ذلك تمضي الوزارة على قدم وساق في تنفيذ تجربة المدارس اليابانية.وأشار شوقي إلى إيمان الدولة ومؤسساتها بضرورة النهوض وتطوير التعليم باعتباره واجبا وطنيا.وفي ال

المال- خاص

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم اليوم الاثنين أن الوزارة لم تصرف حتي الآن أي أموال من منظمة الجايكا باليابان ومع ذلك تمضي الوزارة على قدم وساق في تنفيذ تجربة المدارس اليابانية.

وأشار شوقي إلى إيمان الدولة ومؤسساتها بضرورة النهوض وتطوير التعليم باعتباره واجبا وطنيا.

وفي السياق ذاته، قال الوزير: “لجنة التعليم بالبرلمان تصارع عشان تجيبلنا فلوس زيادة”.

وكانت وزيرة التعليم قد وقعت إتفاقية تمويل مع مؤسسة الجايكا بقيمة 170 مليون دولار لدعم تطوير التعليم.

وعقدت وزارة التربية والتعليم ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل حصول مصر علي قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل الاستراتيجية الشاملة لإصلاح التعليم