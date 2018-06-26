شوقي: التعليم تسير فى اتجاه تحويل الكتب للنظام الرقمي

المال ـ خاص:قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن بنك المعرفة أداة هامة لترويج العلوم والتعليم في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يضم محتوي علمي كبير باللغة العربية.ولفت شوقي إلى أنه تم اﻻتفاق مع أكبر دور نشر على تزويد بنك المعرفة بالمحتوى العلمى لإتاحة تعليم البحث العلمى للطلاب، و

المال ـ خاص:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن بنك المعرفة أداة هامة لترويج العلوم والتعليم في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يضم محتوي علمي كبير باللغة العربية.

ولفت شوقي إلى أنه تم اﻻتفاق مع أكبر دور نشر على تزويد بنك المعرفة بالمحتوى العلمى لإتاحة تعليم البحث العلمى للطلاب، وجعل بنك المعرفة منصة للتعليم الإلكترونى، مشيرا إلى أن الوزارة تسير فى اتجاه تحويل الكتب المطبوعة إلى النظام الرقمى.

وأضاف شوقي خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولى الرابع حول “تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) والذي تنظمة الجامعة المصرية للتعليم الالكتروني- الاهلية – ، أضاف أن تطوير التعليم ومتطلبات المرحلة من بنك المعرفة والتحول إلي تكنولوجيا التعليم تلقي تحظي بمساندة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت شوقي إلى أن الوزارة تستهدف من خلال بنك المعرفة وصول القارئ لمعلومات عن العلوم، وتحبيب الأطفال فى الثقافة العلمية؛ تحقيقًا لرؤية رئيس الجمهورية لبناء الإنسان المصرى على التفكير والبحث والإبداع، موضحا أن بنك المعرفة يحتوي على مقالات في العلوم بلغة مبسطة؛ لتحفيز الطلاب، كما يختلف عن بحوث الإنترنت اﻷخرى؛ حيث إن المصادر الموجودة به مصادر موثوق بها ولها مصداقية، كما تمت مراجعتها بدقة.