شوقي: إعفاء أبناء الشهداء وذوي الهمم وتكافل وكرامة من 50% من المصروفات الدراسية (فيديو)

أوضح شوقي أن الوزارة تسعى لسد العجز في عدد المعلمين المقدر بحوالي 250 ألفًا وهو ما يمثل نحو 20% إلى 25%

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن 50% من طلاب المدارس الحكومية معفيون من المصروفات الدراسية ، قائلا : الفئات المعفية تضم طلاب تكافل وكرامة وذوي الهمم وأبناء الشهداء .

و قال شوقي خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي أن المصروفات المقدرة 200 جنيه للطالب تغذي المديريات للصرف على الأنشطة والخدمات والتأمين للطلبة .

وأوضح شوقي أن الـ 200 جنيه رقم ليس كبيرًا في العام الواحد ، قائلا : المصروفات أمر لا ينبغي الحديث عنه كل عام كأننا بنعمل حاجة عيب، أولياء الأمور بيفاصلوا في المصاريف ويرغبون في الحصول على كل الخدمات .

و قال شوقي إن ربط استلام الكتب بدفع المصروفات الدراسية صادر بقرار وزاري منذ مدة طويلة، متابعا : اللي مش هيدفع ال 200 جنيه مش هياخد الكتب الدراسية .

وأضاف شوقي أن الوزارة لازالت تعمل على الانتهاء من العام الدراسي الماضي، موضحًا أنها تعمل على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة والتظلمات وتتعاون مع وزارة التعليم العالي في تنسيق المراحل الأخيرة.

وتابع شوقي أن الوزارة تستعد بالتوازي للعام للدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن الوزارة تبني 15 ألف فصل كل عام وفصول ذكية للتغلب على مشكلة الكثافة.

وأشار شوقي إلى أن عدد الطلاب لازال أكبر من الأماكن المتاحة بالرغم من الإجراءات المتخذة، قائلا : نحتاج فوق 100 مليار جنيه لإنهاء مشكلة كثافة الفصول، وميزانيتنا 14 مليار جنيه سنويًا وهو أقل من المطلوب .

وتابع شوقي أن المنظومة التعليمية يضاف إليها 700 ألف طفل كل عام، مشيرا إلى أن انعكاسات الزيادة السكانية تؤثر في التعليم والصحة وأنماط التنمية المختلفة في الدولة.

ولفت إلى أن متوسط عدد الطلاب في الفصل ما بين 35 إلى 37، قائلا : كنا نأمل ألا يزيد عن 25 طالبًا لكن المشكلة متوارثة لسنوات، ونعمل منذ 7 سنوات على حلها وبنينا عددا هائل من الفصول وحاولنا التحايل عليها بالتبادل والتوافق بين الأيام خلال جائحة كورونا.

وأوضح وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تحاول التعامل مع مشكلة عجز المعلمين، في إطار قرار الدولة بعدم التعيين، بطرق مبتكرة لا تكلف ميزانية الدولة بما يزيد عن حاجتها.

وأضاف شوقي، أن الوزارة فتحت باب التطوع أمام مساعدي المعلمين للراغبين في ذلك بشروط، مؤكدًا أن الوزارة لن تقبل بأي أحد ، كما أن وزارة المالية وافقت على الاستعانة بغير العاملين في المدارس من حملة المؤهلات العليا في المجالات التربوية فقط .

و أكد شوقي أن الوزارة وضعت مجموعة من الشروط منها عدم تحميل الموازنة العامة بأحمال إضافية وتوضيح أن العمل مؤقت ، مناشدا ترك الملف للوزارة وعدم الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي في الحصول على الأخبار، متابعًا: نستعين من المعلمين بمن لديهم خبرة سابقة في التدريس من حملة المؤهلات العليا التربوية .

و قال شوقي أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتوفير خدمة تعليمية وفقًا للموارد المتاحة، عن طريق الحصة أو التطوع لبعض الأعمال الأخرى بخلاف التدريس، معلنًا عن إجراء حوار مع وزارة المالية لإضافة عدد أكبر من المعلمين بخلاف تلك الطرق.

و أوضح شوقي أن الوزارة تسعى لسد العجز في عدد المعلمين المقدر بحوالي 250 ألفًا وهو ما يمثل نحو 20% إلى 25% ويزداد كل عام نتيجة للزيادة السكانية، قائلًا إن الوزارة تضم مليون و400 معلم الآن.