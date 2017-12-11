شوقي: إصلاح التعليم يحتاج موارد إضافية كبيرة

هاجر عمران: قال الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم والتعليم الفنى، إن إعادة هيكلة نظام التعليم فى مصر يحتاج إلى موارد كبيرة، خاصة أن ميزانية الوزارة معروفة ومحددة وهى 80 مليار جنيه، منها 69 مليار جنيه تذهب لبند الرواتب والمكافآت. وأضاف خلال كلمته بالندوة التى يعقدها مجلس الأعمال المصر

هاجر عمران:



قال الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم والتعليم الفنى، إن إعادة هيكلة نظام التعليم فى مصر يحتاج إلى موارد كبيرة، خاصة أن ميزانية الوزارة معروفة ومحددة وهى 80 مليار جنيه، منها 69 مليار جنيه تذهب لبند الرواتب والمكافآت.



وأضاف خلال كلمته بالندوة التى يعقدها مجلس الأعمال المصرى الكندى، مساء اليوم، تحت عنوان “إصلاح التعليم فى مصر” أن بنود صرف ميزانية الوزارة محددة سلفا من اليوم الأول فى العام المالى، وبالتالى فإن تنفيذ خطط إصلاح التعليم سيحتاج إلى موارد إضافية وسيتحملها أحد ما.

وتابع: ربما ستتحمل الدولة الفاتورة أو أحد الجهات المانحة.

وأشار إلى أن مصر تبحث مع الشركاء الأجانب خبراتهم فى التعليم ومنها فنلندا واليابان والبنك الدولى، مشيرا إلى أن البنك الولى ليس حصالة فلوس وفقا لتعبيره وإنما خبراء فى التعليم.