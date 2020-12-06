شوقي : إتاحة محتوى البرنامج التدريبي لطب جامعة هارفارد على منصة التعليم الإلكترونية

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم أهمية الوسائل التكنولوجية الحديثة في التواصل مع العالم وتبادل الخبرات العلمية مما يساهم في تحقيق مستوى عال من التعليم وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال الاستثمار في العنصر البشري.

وقال إن العقول هي من تبني الدول، مشيرًا إلى أنه بناء على رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي تم تفعيل بنك المعرفة المصري الذي يشمل محتوى كبير من المعارف للتعليم الجامعي وما قبل الجامعي.

وأضاف أنه تم الإطلاع على ٣٠٠ مليون بحث من خلال بنك المعرفة والاستفادة منها خلال ٤ سنوات.

ولفت إلى إتاحة المحتوى العلمي للبرنامج التدريبي لكلية طب جامعة هارڤارد على منصة التعليم الإلكترونية، وذلك في إطار التعاون المؤسسي بين الحكومات وبما يدعم منظومة التعليم الطبي المهني.

جاء ذلك خلال فعاليات حفل تخريج الدفعة الأولى للبرنامج التدريبي على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT)، وبرنامج تدريب المدربين (T2T) بالتعاون مع كلية طب جامعة هارفارد الأمريكية

كما أشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالمجهود الكبير المبذول من قبل وزارة الصحة والسكان وفريق عمل وقيادات الزمالة المصرية للتنسيق وتوفير تلك البرامج التدريبية في البحث العلمي مع كلية طب جامعة هارفارد .

وأشار إلى أن تلك المبادرات تفتح مجالات أخرى للتدريب والتأهيل بجانب الجامعات المصرية، وتبادل الخبرات بين الكوادر الطبية، لافتًا إلى التعاون بين كافة مؤسسات الدولة حيث قام عدد من الكوادر الطبية الجامعية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بالعمل في مستشفيات العزل خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت الشكر لجامعة هارفارد وذلك بالتزامن مع مرور عام على توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان وقسم الدراسات العليا للتعليم الطبي بكلية طب جامعة هارفرد الامريكية، وذلك ضمن حزمة من المبادرات الرئاسية للنهوض بمنظومة التعليم الطبى مؤكدة ان جامعة هارفرد الامريكية من واحدة من ضمن الجامعات العريقة فى العالم منذ استحداث التصنيف العالمى لكلية الطب.

حضر الفعاليات كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء محمد الأمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وعدد من قيادات القوات المسلحة، وعدد من الشخصيات العامة، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن جامعة هارفارد الأمريكية شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتور جورج دالي، عميد كلية الطب بجامعة هارفارد، والدكتور ديفيد روبرتس، عميد كلية الطب بجامعة هارفارد للتعليم الخارجي، والدكتور أجاى سينج، مساعد عميد كلية الطب جامعة هارفارد للدراسات العليا.