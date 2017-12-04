شوقى يزور فنلندا قريباً للاستفادة من خبرتها فى التعليم

قال ياسر محمد عبد العزيز ، نائب وزير التربية والتعليم، إن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، سيزور فنلندا قريباً فى إطار خطة الوزارة لتطوير العملية التعليمية من خلال الاستفادة من التجارب الدولية ، مؤكداً أن هلسنكى كان لها تجربة متميزة فى الارتقاء بمنظومتها التعليمية ، ومن المقرر أيضاً أن يزور خبراء فنلنديون المدارس المصرية أيضاً .

وأكد – خلال فعاليات المؤتمر الذى نظمته السفارة الفنلندية اليوم الإثنين، تحت عنوان ” سر تميز التعليم الفنلندي” – أنه سيتم عقد ورشة عمل عقب المؤتمر لوضع أبرز النتائج التى توصل إليها، وكيفية الاستفادة منها فى جميع المراحل بدءاً من الأساسى حتى الجامعى ، وسبل مواجهة تحديات العملية التعليمية بمصر.

و لفت إلى أن هناك تنسيقاً قائماً بين وزارتي التربية و التعليم، والتعليم العالى ضمن الخطة التى تتبناها الحكومة لتطوير التعليم.