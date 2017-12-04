اتصالات وتكنولوجيا

شوقى يزور فنلندا قريباً للاستفادة من خبرتها فى التعليم

سمر السيد: قال ياسر محمد عبد العزيز ، نائب وزير التربية والتعليم، إن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، سيزور فنلندا قريباً فى إطار خطة الوزارة لتطوير العملية التعليمية من خلال الاستفادة من التجارب الدولية ، مؤكداً أن هلسنكى  كان…

1:02 م, الأثنين, 4 ديسمبر 17 1:02 م, الأثنين, 4 ديسمبر 17

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سمر السيد:

قال ياسر محمد عبد العزيز ، نائب وزير التربية والتعليم، إن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، سيزور فنلندا قريباً فى إطار خطة الوزارة لتطوير العملية التعليمية من خلال الاستفادة من التجارب الدولية ، مؤكداً أن هلسنكى  كان لها تجربة متميزة فى الارتقاء بمنظومتها التعليمية ، ومن المقرر أيضاً أن يزور خبراء فنلنديون المدارس المصرية أيضاً .

وأكد – خلال فعاليات المؤتمر الذى نظمته السفارة الفنلندية اليوم الإثنين، تحت عنوان ” سر تميز التعليم الفنلندي”  – أنه سيتم عقد  ورشة عمل  عقب المؤتمر لوضع أبرز النتائج  التى توصل إليها، وكيفية الاستفادة منها فى جميع المراحل بدءاً من الأساسى  حتى  الجامعى ، وسبل مواجهة تحديات العملية التعليمية بمصر.

و لفت إلى أن هناك تنسيقاً قائماً بين وزارتي التربية و التعليم،  والتعليم العالى ضمن الخطة التى تتبناها الحكومة لتطوير التعليم.

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