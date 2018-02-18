شوقى يتفقد العملية التعليمية بالسويس ويفتتح عددًا من المدارس

جهاد سالم صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى توجه صباح اليوم فى زيارة لمحافظة السويس؛ للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، وافتتاح ووضع حجر أساس عدد من المدارس الجديدة بالمحافظة، و

جهاد سالم

صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى توجه صباح اليوم فى زيارة لمحافظة السويس؛ للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، وافتتاح ووضع حجر أساس عدد من المدارس الجديدة بالمحافظة، وكان في استقباله اللواء أحمد حامد محافظ السويس، وعبد الحافظ وحيد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وسلمى الشاعر وكيل المديرية.

رافق الوزير اللواء يسري عبدالله مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وياسر عبد العزيز المشرف على الإدارة المركزية للتعليم الثانوى بالوزارة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة افتتاح مدرسة الشهيد الرائد محمد على زين الدين للتعليم الأساسى، ومدرسة الشهيد سمير الجمل للتعليم الأساسي، ووضع حجر الأساس لمجمع المدارس اليابانية.