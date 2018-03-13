شوقى يبحث تطوير التعليم الفني مع شركات الطاقة والكهرباء

المال- خاص عقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا مع كبرى الشركات المحلية والدولية العاملة فى مجال الكهرباء والطاقة فى مصر. صرح بذلك الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى. …

المال- خاص

عقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا مع كبرى الشركات المحلية والدولية العاملة فى مجال الكهرباء والطاقة فى مصر.

صرح بذلك الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وحضر الاجتماع، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي م. احمد السويدي ، رئيس مجلس إدارة شركة Elmaco ، المهندس بسيم يوسف ورئيس مجلس إدارة شركة Petrokima م. سامي امان ورئيس مجلس إدارة شركة Egytrafo م. عاطف عبد المنعم ورئيس مجلس إدارة شركة futek د. محمد هلال مدير عام شركة 3 brothers م. جورج مايكل وقيادات شركة ABB و Egymac

كما حضر اللقاء اللواء حسام نبيل رئيس قطاع مكتب الوزير، واللواء أكرم النشار مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، واللواء يسرى عبد الله مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والأستاذة حبيبة عز مستشار الوزير للتعليم الفنى، والدكتور خالد الدستاوى رئيس قطاع مكتب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ووفق بيان الوزارة، يهدف الاجتماع لفتح آفاق جديدة للتعاون لتأهيل المتخصصين اللازمين لمواكبة استثمارات الدولة في مجال الكهرباء والطاقة .

وتم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من الموضوعات الخاصة بالطاقة المتجددة والكهرباء، وأبدت الشركات استعدادها للمشاركة فى منظومة التغيير، وبذل الجهد والموارد من أجل تطوير التعليم الفني وفقا لاحدث احتياجات سوق العمل لتأهيل الطلاب على المستوى العالمي وتقديم نموذج عمل موحد مميز لقطاع الطاقة بمصر.