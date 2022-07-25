«شوفها» تتعاون مع مجموعة زين لتوسيع نطاق خدماتها فى السودان

أعلنت منصة “شوفها”، وهي تطبيق وموقع إلكتروني لتوفير المحتوى حسب الطلب، عن إبرام اتفاقية تعاون مع “مجموعة زين” في إطار توسيع نطاق عمليات المنصة نحو السودان، وتعتبر “شوفها” جزءًا من “أربو بلس”، الشركة المتخصصة في تقديم الخدمات ذات القيمة المضافة للاتّصالات النقّالة في منطقة الشرق الأوسط.

وتتيح هذه الشراكة لعملاء “مجموعة زين” فرصة المشاهدة والوصول الحصري للمحتوى الجديد، وباقة الخدمات التي تقدمها “شوفها” في كل من العراق والبحرين والسعودية والكويت والأردن.

إلى جانب ذلك توفر “شوفها” خدماتها في كل من قطر والمغرب والجزائر وليبيا ومصر وفلسطين، وتعمل حاليا على خطط للتوسع والوصول إلى المزيد من العملاء، حيث ستصبح قريباً متوفرة في كل من تركيا وباكستان وساحل العاج، كما تستعد المنصة لإطلاق تطبيقها لأجهزة التلفاز الذكي في إطار جهودها الرامية لمواكبة وتلبية احتياجات السوق المتغيرة.

وقال مدحت كرم، الرئيس التنفيذي لشركة “أربو بلس”: “تقدم “شوفها” باقة خدمات مميزة لشريحة واسعة من العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحرص المنصة على تبني إستراتيجية تنويع المحتوى تلبيةً لمتطلبات الجمهور في كل دولة ولمواكبة الأذواق المختلفة. وسعيا لتوفير تجربة متكاملة لمشتركيها، تتيح المنصة باقةً واسعة من البرامج ومُحتوى الفيديو الحصري، إلى جانب إنتاجاتٍ وأعمال درامية مميزة، تتضمن العديد من المسلسلات الأكثر رواجا في مصر ومناطق شمال أفريقيا والخليج العربي وبلاد الشام.

وتحرص “شوفها” على ضمان تجربة مشاهدة مميزة لمستخدميها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر توفير حزمة واسعة ومنوعة من الأفلام العربية، وبرامج التلفاز، والأفلام الكرتونية، وفيديوهات الطبخ، بالإضافة إلى الفيديوهات التعليمية. وبخلاف منافسيها، فإنَّ المنصة تقدم فئة “الأفلام القصيرة” التي تستهدف شريحة جديدة من العملاء.

وتمّ إطلاق “شوفها” في عام 2016، لتتيح لمستخدميها مكتبة محتوى موسّعة بأكثر من 25 فئة، بما في ذلك الأفلام العربية والكلاسيكية، والمسلسلات، والمسرحيات، والأفلام القصيرة، بالإضافة إلى المحتوى الترفيهي، مثل فيديوهات الطبخ والرياضة. وتعدّ المنصة متاحة حالياً في 14 دولة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحظى بقاعدة متابعين واسعة وتتيح لهم كل ما يبحثون عنه في تطبيقٍ واحد.

وتسعى “أربو بلس” إلى ترك بصمتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإحداث أثر إيجابي في حياة أفراد المجتمع، من خلال الارتقاء بمنهجية تقديم المحتوى بالاستعانة بالتقنيات الحديثة، وتوفير منصة مبتكرة تنقل آخر الأخبار، وتوفر سُبلاً أسهل لخدمات طلب الطعام، وخيارات الدفع السلسة، والحجز الإلكتروني للتذاكر، والتواصل مع المكاتب الحكومية، وتلقي الاتصالات، فضلاً عن إتاحة فرصة التفاعل مع الفنانين والمشاهير المفضلين لدى الجمهور.

وتتيح “أربو بلس” قنواتٍ للتواصل مع العالم بتقنيات القرن الواحد والعشرين، وتتبنى نهجا يقوم على مبادئ الكفاءة والاحترام والأخلاقيات والتطور المهني ضمن فريق عملها، كما تسعى الشركة إلى تحقيق التميز من خلال الخدمات والحلول التي سرعان ما تتحول إلى مشاريع ناجحة لعملائها.

وتأسست “أربو بلس” في 2003 وتعتمد اليوم على فريق يضم 150 خبيرا وموظفا موزعين على 13 مكتبا، وثلاثة من مراكز البحث والتطوير، ويقدم فريق العمل الخدمات لأكثر من 40 شركة مشغلة لخدمات الهاتف المحمول، وذلك لتمكين ما يزيد عن 75% من مشتركي الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.