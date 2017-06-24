شوشة : قضينا على مافيا السوق السوداء لتذاكر القطارات

المال – خاص:





أعلن المهندس مدحت شوشة رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم السبت، أن الهيئة قضت تمامًا على مافيا السوق السوداء وتكدس الركاب بمحطة القاهرة والجيزة، نتيجة الإجراءات التى اتخذتها وقيامها بتشغيل 12 قطارًا إضافيًا، بواقع 8 قطارات مكيفة و4 غير مكيفة؛ بالإضافة إلى زيادة تركيب بعض القطارات المكيفة والمميزة بحوالى 50 عربة إضافية في الفترة من 18 يونيو إلى 4 يوليو المقبل، خلال إجازة عيد الفطر، بإجمالى 33.455 مقعدا إضافيا، لاستيعاب أكبر عدد من جمهور المسافرين من الركاب لقضاء إجازة العيد مع أهاليهم.



وأوضح أن القطارات الإضافية بخلاف المكيفة الشغالة بجداول التشغيل تبلغ 36 قطارًا، ذهاب وعودة، والقطارات المميزة 34 قطارا “ذهاب وعودة “، بالإضافة إلى تكثيف عدد المفتشين وخدمة العملاء وانتشارهم على شبابيك التذاكر والأرصفة والقطارات، بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات.



وأضاف أنه تمت مراعاة مجموعة من القواعد والإجراءات المنظمة التي تكفل الحد من السوق السوداء وانتظام عمليات الصرف بالمحطات وإحكام الرقابة على شبابيك الحجز، للحد من بيع التذاكر خارج شبابيك الحجز ، منها منع بيع أكثر من 4 تذاكر لأي شخص، وبيعها بموجب بطاقة الرقم القومي ، مع تخصيص 70 % من المقاعد المتاحة على القطارات للحجز عن طريق محطة مصر برمسيس والجيزة فقط خلال فترة عيد الفطر، وذلك لأن غالبية المسافرين إلى الوجه القبلي يتوجهون لمحطة القاهرة للحجز، مع التشديد على جهات التفتيش التابعة للهيئة بالتواجد أمام شبابيك الحجز.



وأكد أنه يشرف شخصيًا مع قيادات الهيئة على غرفة العمليات المشكلة لمتابعة حركة القطارات على مستوى الجمهورية، والتأكد من إجراءات السلامة وتقديم جميع التسهلات لجمهور المسافرين من الركاب.

