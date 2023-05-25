«شوجر دادي» يتصدر ايرادات السينما

استطاع صناع الفيلم السينمائي الجديد ” شوجر دادي ” الذي تم طرحه اليومين الماضيين بدور العرض ،تصدر ايرادات شباك التذاكر بقيمة 243 ألف جنيه خلال الساعات الماضية حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات صحفية .

تدور أحداث شوجر دادي في إطار كوميدي، من خلال مناقشة أزمة منتصف العمر، والتي تقلب الأحداث رأسًا على عقب، ولم تكن تلك التجربة الأولى التي تجمع بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، لكنه يعتبر التعاون الثاني بين الثلاثي ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني بعد فيلم ماما حامل 2021.

شارك في بطولة شوجر دادي عدد من نجوم الكوميديا والشباب، منهم بيومي فؤاد، وتامر هجرس، وحمدي الميرغني، ومصطفى غريب، ومي الغيطي، ومحمد محمود، وفرح الزاهد، والراقصة جوهرة،وتأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.