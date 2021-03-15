شوبير: حسام البدري قرر استبعاد عبدالله السعيد من قائمة مواجهتي كينيا وجزر القمر

كشف أحمد شوبير، عن قرار نهائي داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، بشأن استبعاد عبدالله السعيد، من قائمة الفريق الأول، استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وكان حسام البدري، قد قرر اصطحاب 26 لاعبًا في قائمة المنتخب المسافرة إلى نيروبي استعدادا لمواجهة كينيا، وذلك خوفًا من إصابة أحد اللاعبين بفيروس كورونا المستجد.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي: «عبدالله السعيد خرج رسميًا من صفوف المنتخب الوطني وذلك بسبب إصابته الحالية».

وتابع: «حسام البدري يتجه لضم حراس المرمى أصحاب الخبرات فقط وليس للشباب دور مع المنتخب في المعسكرات المقبلة».