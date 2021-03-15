شوبير: تجديد الزمالك لعقد فرجاني ساسي بات قريبًا جدًا

الاتفاق على كل الأمور المالية بين اللاعب وإدارة القلعة البيضاء

كشف أحمد شوبير، عن تفاصيل أخر المستجدات التي توصلت لها إدارة نادي الزمالك بشأن تجديد التعاقد مع فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية عبر برنامجه الصباحي: «التجديد لفرجاني ساسي على وشك الانتهاء، وتم الاتفاق على كل الأمور المالية بين اللاعب وإدارة القلعة البيضاء».

وتطرق شوبير للحديث عن الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق الأول: «مشاكل الزمالك المالية انتهت، أزمة العقود والتجديدات للاعبين، أمور باتت غير موجودة».

واختتم حديثه: «الزمالك أمام الترجي سيدخل بمعنويات مرتفعة، وسيكون في الموعد أمام الفريق التونسي لتحقيق الثلاث نقاط».