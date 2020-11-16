رياضة

شوبير : الأهلي لا يمانع رحيل صالح جمعة وعمرو السولية

مجلس إدارة النادي الأهلي ليس لديه أي مشكلات في رحيل صالح جمعة على سبيل الإعارة أو البيع
إسلام مصطفى 11:22 ص, الأثنين, 16 نوفمبر 20 11:22 ص, الأثنين, 16 نوفمبر 20

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أكد الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي لا يمانع رحيل لاعبه عمرو السولية أو صالح جمعة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال شوبير خلال تصريحات إذاعية: «مجلس إدارة النادي الأهلي ليس لديه أي مشكلات في رحيل صالح جمعة على سبيل الإعارة أو البيع.. فقط ينتظر العرض المناسب لذلك».

وأضاف: «في الوقت نفسه عمرو السولية لديه عروض خليجية مثيرة للاهتمام، والأهلي لا يمانع رحيله أيضًا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة».

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ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم ٢٧ نوفمبر الجاري، على ستاد الجيش ببرج العرب.

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بقلم إسلام مصطفى

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