شوبير : الأهلي لا يمانع رحيل صالح جمعة وعمرو السولية

مجلس إدارة النادي الأهلي ليس لديه أي مشكلات في رحيل صالح جمعة على سبيل الإعارة أو البيع

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي لا يمانع رحيل لاعبه عمرو السولية أو صالح جمعة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال شوبير خلال تصريحات إذاعية: «مجلس إدارة النادي الأهلي ليس لديه أي مشكلات في رحيل صالح جمعة على سبيل الإعارة أو البيع.. فقط ينتظر العرض المناسب لذلك».

وأضاف: «في الوقت نفسه عمرو السولية لديه عروض خليجية مثيرة للاهتمام، والأهلي لا يمانع رحيله أيضًا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة».

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم ٢٧ نوفمبر الجاري، على ستاد الجيش ببرج العرب.