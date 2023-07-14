شواطئ الإسكندرية كاملة العدد عقب رفع الرايات الخضراء (صور)

توافد الرواد والمصطافين علي شواطئ الإسكندرية اليوم الجمعة بكثرة، حيث بلغت نسبة اشغال بعض الشواطئ قبل الثامنة صباحا 70%.



ورفعت شواطئ القطاع الشرقى بالكامل الرايات الخضراء والتي تؤيد نزول المياه والتمتع بالسياحة الآمنة، بينما اختلف لون الرايات فى شواطئ القطاع الغربي والعجمي حسب حالة البحر.

وبحسب الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق ، فقد بلغت نسبة إشغال كل من شاطئ السرايا العام، شاطئ أبو هيف، شاطئ ميامي العام ١٠٠٪. وحاليا أصبحت تلك الشواطئ كاملة العدد.

وجاءت نسبة إشغال شاطئ سيدي بشر ٧٠٪، شاطئ إدوارد ٦٠٪ شاطئ ميرامار الأوسط ٨٠٪شاطئ ميرامار الشرقي ٨٠٪.

وكانت قد رفعت كافة شواطئ الإسكندرية اليومين الماضيين الرايات الحمراء لمنع نزول المصطافين لمياه البحر لخطورة السباحة عقب إرتفاع الأمواج لعدم استقرار أحوال الطقس، وأسفرت تلك الأجواء غير المستقرة عن غرف شاب بشاطئ كليوباترا.