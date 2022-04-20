قال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية إن نجاح موسم الصيف يعتمد بنسبة كبيرة على أداء العمال وإلتزامهم بالتعليمات الخاصة بالتشغيل، منوها إلى أن الشواطئ المجانية والعامة تستهدف شريحة كبيرة من المجتمع وهي التي تستحق كل الدعم وعلينا أن نوفر لها كل سبل الراحة على الشواطئ، محذرا عمال الشواطئ من استغلال الرواد وفرض الإتاوات عليهم وأنه لن يسمح بعودة تلك الظاهرة للشواطئ مرة أخرى.

جاءت تلك التصريحات خلال اجتماعه اليوم مع عمال الشواطئ المعينين للعمل علي الشواطئ المجانية والعامة (عمال الشماسي والمحصلين وعمال النظافة والمنقذين والمسعفين ).

وشدد اللواء جمال رشاد علي العمال بأن تكون كافة الشواطئ بمثابة واجهة حضارية تليق بمكانة الإسكندرية وشعبها، مشددا على ضرورة الاهتمام بنظافة دورات المياه وحسن استقبال الرواد.

كما استعرض رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف خطوات الحجز الإلكتروني، مؤكدا على حق الحاجزين فى الجلوس فى الصفوف الأمامية علي الشواطئ.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قد أصدر تعليماته لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لرفع درجة الاستعداد لاستقبال مواطنى وزائرى الإسكندرية على الشواطىء خلال إجازة عيد الفطر المبارك وموسم الصيف، وكذلك رفع كفاءة الشواطئ والوحدات الشاطئية التي تقدم الخدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ علي الإلتزام التام بالاجراءات الإحترازية، وتطبيق كافة التعليمات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف بشأن التواجد على الشواطئ وعلي رأسها الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة علي شواطئ الإسكندرية.