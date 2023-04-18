شواطئ الإسكندرية تستعد لاستقبال الزوار خلال عيد الفطر (صور)

أكد الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف – الذي تولي منصبه الجديد منذ أيام – أن تصادف الاحتفالات بشم النسيم هذا العام مع الصيام في شهر رمضان خفف الضغط على العاملين بالسياحة والمصايف ، مما أعطى فرصة للاستعداد بشكل جيد لاستقبال زوار ومحبي الإسكندرية في إجازة عيد الفطر.

وأضاف أنه تم التأكد من جاهزية شواطئ القطاع الشرقي و نظافتها لاستقبال المواطنين والتزام كافة المستأجرين وعمال الشواطئ بتعليمات كراسة الشروط، مؤكدا حسن معاملة رواد الشواطئ واستقبالهم بالشكل الذي يليق بمكانة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط.

وأشار إلى أنه تم تكليفه من قبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمرور على الشواطئ والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال أيام الأعياد.

وفي غضون ذلك قام الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمرور اليوم على شواطئ القطاع الشرقي بداية من شاطئ أبو قير وحتى شاطئ استانلي بإجمالي 8 شواطئ للتأكد من جاهزيتها لاستقبال رواد الشواطئ وذلك في أول يوم عمل له كرئيس للإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وخلال جولته، شدد على عدم استغلال رواد الشواطئ بأي شكل من الأشكال والالتزام بأسعار تذاكر الدخول ومجانية دورات المياه، مؤكدا الالتزام بعدم فرض الإكراميات على الرواد. وأن منظومة الشكاوى جاهزة لاستقبال كافة الشكاوى والاستفسارات على أرقام التالية أرقام الشكاوى بالقطاع الشرقي ( ٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠ – ٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨ -٠١١١٩٥٥٥٩٤٦ – ٠١٥٠١٢٩٧٨٨٨) و أرقام الشكاوى بالقطاع الغربي (٠١٢٢٥٢٦٧٢٧٦ – ٠١٢٢٠٠٣٠١٠٣- ٠١٢٠٣٩٨٦٣٢٤ – ٠١٢٢٢٢٦٥٠٣٤).