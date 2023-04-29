شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء (صور)

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندريةفع شواطئ الثغر الرايات الحمراء تحذيرا للمواطنين من خطورة النزول لمياه البحر، وذلك بالتزامن مع إرتفاع الأمواج نتيجة لعدم إستقرار حالة الطقس.

ووفقاً لبيان أصدرته سياحة الإسكندرية، فقد تم التأكيد علي تواجد منظومة الإنقاذ بالكامل و تواجد عمال أبراج المراقبة، بالإضافة إلى تكثيف تواجد الغطاسين علي الشواطئ والمسعفين ومنع نزول البدالات .

ومن ناحيتها أهابت محافظة الإسكندرية الرواد ضرورة الإلتزام بتعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة، حرصاً على أرواحهم.

وعلى صعيداً أخر إستضاف شاطئ الخير والسعادة ( المندرة المجانى ) أمس شابات دار الهنا فوق الـ (٧٠ عاما ) وكان فى استقبالهم رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف الدكتور محمد عبد الرازق.

الجدير بالذكر أن محافظة الإسكندرية ممثلة فى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تعمل على توفير عمال بالشواطئ مدربون تدريب جيدا لإستقبال والتعامل مع ابائنا وأمهاتنا من كبار السن كذلك من ابنائنا من ذوى الهمم ، وكان الطقس أمس مشمس على كافة شواطئ الثغر، على عكس اليوم الذي إرتفعت فيه الأمواج بشكل ملحوظ يمنع بدوره نزول الرواد.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عن دعوة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لكافة الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخدمية والمستشفيات و أصحاب الهمم للإستمتاع بالحياة علي شاطئ المندرة المجانى بإعتبارها هدية محافظة الإسكندرية لأبنائها.