شوارع مطروح تعيش أجواء احتفالية بعد تأهل مصر لكأس العالم

معتز محمودشهد عدد من شوارع محافظة مطروح تجمعات احتفالية من المواطنين مترجلين وبالسيارات حاملين أعلام مصر احتفالا بفوز مصر على الكونغو، وتأهل المنتخب لكأس العالم المقام فى روسيا العام المقبل.بدوره بعث اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللشعب

معتز محمود

شهد عدد من شوارع محافظة مطروح تجمعات احتفالية من المواطنين مترجلين وبالسيارات حاملين أعلام مصر احتفالا بفوز مصر على الكونغو، وتأهل المنتخب لكأس العالم المقام فى روسيا العام المقبل.

بدوره بعث اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللشعب المصري وأهالي مطروح بمناسبة صعود مصر لكاس العالم بعد غياب دام 28 عاما ليحقق هذا الجيل حلم المصريين بالصعود لكاس العالم روسيا 2018.

كما وجه محافظ مطروح التهنئة لوزارة الشباب والرياضة واتحاد الكورة والجهاز الفني واللاعبين بمناسبة صعود المنتخب لكاس العالم بروسيا 2018.

وأشار المحافظ بأن مدن المحافظة الثمانية احتفلت بالشوارع بعمل مسيرات بها كافة أطياف المجتمع، حاملين أعلام مصر ولافتات تحمل رسائل تهنئة لمنتخب مصر بمناسبة الصعود لكأس العالم.

وشهدت كافة شوارع المحافظة احتفالات بصعود مصر رسميا لكأس العالم روسيا 2018 بعد غياب 27 عاما بعد بفوزه على منتخب الكونغو 2/1 بقدم نجم مصر والجيل محمد صلاح للهدفين المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي.