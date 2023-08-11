«شهّر بها فاستدرجته وصورته».. خطة سيدة للانتقام من زوجها

استدرجت سيدة زوجها بعد الاستعانة بأخرتين ورجل، ووثقوه بالحبال مع الاعتداء عليه بالضرب، وتصويره بالهاتف المحمول، وذلك انتقامًا منه للتشهير بزوجته، بمنطقة مدينة نصر في محافظة القاهرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهم.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا بوجود خلافات بعقار في المنطقة.

وبالانتقال تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص (3 سيدات ورجل) -مقيمين بالقاهرة- وبصحبتهم زوج إحدى السيدات الثلاث، موثقًا بالحبـال وبه عدة إصابات، عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة في الجسم.

وبمناقشة الأخير، قال إنه نظرًا لوجود خلافات بينه وزوجته استدرجته لمحل إقامتها طرف والدتها، بدعوى إنهاء الخلافات بينهما.

وأضاف أنه فوجئ عند وصوله باستعانتها بباقي المذكورين وتعدوا عليه بالضرب، مُحدثين ما به من إصابات وتكبيله على النحو المُشار إليه، وتصويره باستخدام هاتف محمول “ضبط بحوزة إحدى المتهمات”.

وبمواجهة المشكو في حقهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لقيام المجني عليه بالتشهير بالأولى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.