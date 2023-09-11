شهود عيان: مقتل 25 شخصا في إعصار قوي ضرب شرق ليبيا

لقي ما لا يقل عن 25 شخصا مصرعهم جراء إعصار قوي قادم من البحر المتوسط واجتاح شرق ليبيا، ما تسبب في أضرار بالغة بعدد من المنازل والطرق، وفق ما أوردته مصادر حكومية وشهود عيان اليوم الإثنين.

وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يقفون على أسطح سياراتهم بينما يسعون للحصول على المساعدة بعدما تقطعت بهم السبل بسبب السيول التي اجتاحت مدن بنغازي وسوسة والبيضاء والمرج ودرنة.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ القصوى وأغلقت المدارس والمتاجر وفرضت حظر التجول مع وصول الإعصار لليابسة يوم الأحد ويوم الاثنين.

وقال مهندسان يعملان في مجال النفط لرويترز إن أربعة موانئ نفطية كبرى في ليبيا، هي رأس لانوف والزويتينة والبريقة والسدرة، أُغلقت اعتبارا من مساء السبت لمدة ثلاثة أيام.

وكان رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عبد الحميد الدبيبة قال يوم الأحد إنه وجه جميع أجهزة الدولة “بالتعامل الفوري” مع الأضرار والسيول في المدن الشرقية.