شهود عيان تكشف لـ المال تفاصيل مجزرة مسجد الروضة

محمد مجديروي شهود عيان عايشوا مجزرة مسجد الروضة في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، لـ"المال"، تفاصيل الحادث الإرهابي والذي وقع خلال صلاة الجمعة، أمس، والذي استمر ما بين 20 إلي 30 دقيقة متواصلة.وبحسب بيان للنيابة العامة، ارتفع عدد شهداء الهجوم الإرهابي على المسجد إلى 305 أشخاص، بينهم 27 ط

محمد مجدي

روي شهود عيان عايشوا مجزرة مسجد الروضة في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، لـ”المال”، تفاصيل الحادث الإرهابي والذي وقع خلال صلاة الجمعة، أمس، والذي استمر ما بين 20 إلي 30 دقيقة متواصلة.

وبحسب بيان للنيابة العامة، ارتفع عدد شهداء الهجوم الإرهابي على المسجد إلى 305 أشخاص، بينهم 27 طفلا، وإصابة 128 شخصا.



** السبب





محمد مسلم، وهو شاهد عيان ومصاب في الحادثة قال: “الحادثة باختصار لأننا من الصوفية ومؤيدين للجيش، حيث أن قبيلة السواركة من القبائل التي تتعاون مع القوات المسلحة في الحرب ضد الإرهاب في سيناء، ولا عزاء أو تلقي العزاء، بعد الأخذ بالثأر”.



** تفاصيل المجزرة





ويضيف شاهد ثان يدعي حمد محمدين قائلا “عند بدء الآذان الثاني من صلاة الجمعة، واعتلاء الشيخ محمد رزيق إمام وخطيب المسجد، للمنبر، قائلاً مقدمة الخطبة، فوجئنا بضرب نار كثيف وسقوط إمام المسجد من أعلي المنبر مصاباً في قدميه بطلقات نارية، وسماع ضرب نار كثيف وصراخ داخل وخارج المسجد”.

وأشار حمد إلى أنه كان متواجد داخل المسجد، جالساً وظهره على أحد أعمدة المسجد، ليفاجأ بطلقات نارية تأتي من النوافذ ليصاب في قدميه، وكان بجواره أشخاص يصلون ركعتين تحية المسجد، سقطوا عليه، مستشهدين بطلقات نارية في الرأس والجسد.

وتابع: رأيت شخصين ملثمين دخلوا المسجد من الباب الشرقي حاملين الأسلحة الآلية، واعتلوا المنبر، وقاموا بإستهداف أي شخص كان يتحرك داخل المسجد، أو يتبين أنه مازال حي، قائلاً: حوالي 250 مصلي ماتوا جوه المسجد منهم ابن اخويا 7 سنين أخد 3 طلقات في رأسه ونافوخه طار على لمبة المسجد.

** تفاصيل أخرى



بينما قال شاهد عيان أخر طلب ـ عدم ذكر إسمه ـ: كنت متواجد خارج المسجد، انتظر عمي وأولاده الثلاثة، لدخول المسجد، ورأيت 3 سيارات دفع رباعي بها حوالي 35 مسلحين بالأسلحة الآلية ما بين ملثمين وغير ملثمين، قادمين من الجهة الشرقية والبحرية للمسجد، إنقسموا مجموعتين، وقاموا بإعتلاء تبة بجوار المسجد، وعليها سلاح 14.5 بوصة . سلاح جرينوف.

وأضاف، أنه رأي وجوه عدد من الإرهابيين، ولكنه قام بأخذ ساتر لنفسه من خلال إحدي السيارات المتواجدة، بينما رأتهم سيدة أخري في الخمسينات من عمرها، وفور صراخها قائلة : “ليه كده يا كفرة حرام عليكم”، قاموا بقتلها في الحال.

وتابع، المجموعة الأولي من الإرهابيين كانوا يقفون خارج المسجد يستهدفون المصليين الذين يدخلون المسجد، بينما المجموعة الثانية، كانت تقف عند نوافذ المسجد تمطر من بداخله بالطلقات النارية وذلك من الأسلحة الآلية التي كانت بحوذتهم.

ويوضح الشاهد ذاته أن ما يقرب من 60 شهيد تم استهدافهم خارج المسجد، وهم من كانوا ينوون الدخول، بالإضافة إلي من كان يحاول الهروب من داخل المسجد، بالإضافة إلي إلقاء عدد 2 قنبلة يدوية على السيارات المتواجدة خارج المسجد والتي تخص بعض المصليين داخله.

وبحسب المصدر ذاته، تم استهداف سيارتي الإسعاف التي كانت متواجدة بجوار المسجد، حيث قام أحد الملثمين بإطلاق النار على 2 من المسعفيين ليستشهدوا فور نزولهم من السيارتين.

وتابع “رأيت 3 من الملثمين يخرجون من المسجد ومعهم 7 أشخاص في الأربعينات والخمسينات واتجهوا في الناحية الشرقية من المسجد بحوالي 200 متر، ومن ثم سمعت صوت إطلاق نار، لنجد بعد ذلك جثثهم وهم من مشايخ الطريقة الصوفية في بئر العبد”.

وأوضح أن ” 95% من الشهداء هم في الأساس من الشيخ زويد، ولكنهم قدموا إلي بئر العبد، هاربين من الجحيم الذي كان هناك خلال الفترات الماضية، ليلقوا حتفهم داخل إحدي بيوت الله، بينما الأخرين هم من باقي المحافظات والذين كانوا قادمين إلي شمال سيناء إما للزيارات أو العمل”.



