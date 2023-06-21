شهود عيان: تجدد أعمال العنف في العاصمة السودانية بعد انتهاء هدنة 3 أيام

تجددت أعمال العنف في مناطق متفرقة بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم الأربعاء، بين طرفي الصراع بعد انتهاء هدنة مدتها 72 ساعة، وردت عدة تقارير عن انتهاكها، حسبما ذكر شهود عيان.

وقبل وقت قصير من انتهاء الهدنة في السادسة صباح اليوم الأربعاء وردت تقارير عن اندلاع قتال في المدن الثلاث بمنطقة العاصمة الأوسع على ضفتي نهر النيل، الخرطوم وبحري وأم درمان.

ويدور الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أكثر من شهرين، مما أدى إلى دمار في العاصمة واندلاع أعمال عنف واسعة النطاق في منطقة دارفور غرب البلاد وفرار أكثر من 2.5 مليون شخص من ديارهم.

وقال شهود إنهم سمعوا أصوات طائرات الجيش في وقت مبكر من يوم الأربعاء في أجواء أم درمان، وكذلك دوي النيران المضادة للطائرات التي تطلقها قوات الدعم السريع ونيران مدفعية من قاعدة في شمال أم درمان وأصوات اشتباكات على الأرض في جنوب الخرطوم.

وكان وقف إطلاق النار هو الأحدث في عدة اتفاقات هدنة عقدت من خلال محادثات بوساطة السعودية والولايات المتحدة في جدة.