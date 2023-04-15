شهود: إطلاق نار في أنحاء متفرقة من العاصمة السودانية

قالت قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية إن الجيش السوداني أطلق نيران الأسلحة الثيقلة باتجاه إحدى قواعدها بعد حصارها، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال شهود عيان لـ رويترز إن دوي إطلاق نار كثيف قد سمع في أنحاء متفرقة من العاصمة السودانية الخرطوم، ومناطق مجاورة.

وذكر شهود في مدينة مروي بشمال السودان لرويترز إنهم سمعوا أصوات تبادل إطلاق نار في المدينة. وأظهرت صور عرضتها قناة العربية أعمدة دخان تتصاعد من قاعدة للجيش بالمدينة.

يأتي ذلك بعد أيام شهدت توترا بين الجيش وقوات الدعم السريع، وهي جماعة شبه عسكرية تتمتع بنفوذ كبير، مما أثار المخاوف من حدوث مواجهة.

ورأى شاهد من رويترز مدافع وعربات مدرعة منتشرة في الشوارع وسمع دوي أسلحة ثقيلة في محيط مقرات الجيش وقوات الدعم السريع.

ولم يتسن لرويترز التأكد من مصدر إطلاق النار. وشوهد الناس يركضون وهم في حالة من الذعر في الخرطوم.