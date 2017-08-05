شهر ونصف فترة انتظار سانج يونج XLV

عربيات تعتزم طرح النسخة الرياضية من السيارة توقعات بطرح ريكستون وXAVL خلال 2018 المال- خاص وصلت فترة الانتظار بقوائم حجز السيارة سانج يونج XLV، لنحو شهر ونصف الشهر؛ بسبب نقص المعروض على خلفية ارتفاع أسعار الصرف التي أثّرت سلبًا على قدرة الشركات على الاستيراد بشكلٍ أدى إلى تراجع حجم المخزون الاسترا

عربيات تعتزم طرح النسخة الرياضية من السيارة

توقعات بطرح ريكستون وXAVL خلال 2018

المال- خاص

وصلت فترة الانتظار بقوائم حجز السيارة سانج يونج XLV، لنحو شهر ونصف الشهر؛ بسبب نقص المعروض على خلفية ارتفاع أسعار الصرف التي أثّرت سلبًا على قدرة الشركات على الاستيراد بشكلٍ أدى إلى تراجع حجم المخزون الاستراتيجي من السيارات، حسبما أكده مصدر داخل شركة عربيات، وكيل العلامة سانج يونج في مصر.





وأوضح أنه من المرتقب استيراد شحنات جديدة من فئات سانج يونج XLV بما فيها الفئة الرياضية من السيارة SUV المزودة بمنظومة دفع رباعي 4*4 بالتزامن مع زيادة الإقبال على شراء هذه الشريحة.

وأضاف المصدر أن السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات “SUV” استحوذت على حوالي 20% من مبيعات السيارات “الملاكي” خلال الفترة الماضية.

ونوّه بأن الخطط التسويقية لـ”عربيات” ترتكز على زيادة حجم المبيعات بالسوق، عبر مد فترة العروض الترويجية على موديلات XLV وتيفولي والتي تتضمن خصومات تصل إلى نحو 20 ألف جنيه على مختلف الفئات.

ورجح المصدر طرح طرازات جديدة من طرازي سانج يونج ريكستون وXAVL خلال العام المقبل، بعد الاتفاق على تفاصيل عملية الطرح مع الجانب الكوري، والتأكد من ملاءمة هذه الطرازات للسوق المحلية.

وتابع أن أداء السوق شهد تحركًا إيجابيًّا خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، بالتزامن مع الإجازات الصيفية والأعياد، مقارنة بالفترة السابقة التي شهدت ركودًا كبيرًا بالمبيعات.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، تراجعت حجم مبيعات سوق السيارات بنسبة 44.4% لتسجل 56.4 ألف وحدة، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 101 ألف وحدة.