شهران فترة انتظار تويوتا كورولا 2018

أحمد شوقيقال مصدر بشركة "تويوتا إيجيبت"، إن فترة انتظار السيارة تويوتا كورولا 2018، تصل إلى شهرين من الآن.وأضاف أن الشركة فتحت بالفعل باب الحجز للسيارة منذ انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا، خلال سبتمبر الماضي، موضحًا أن أسعار الحجز تبدأ من 352 ألف جنيه للفئة الأولى.و

أحمد شوقي

قال مصدر بشركة “تويوتا إيجيبت”، إن فترة انتظار السيارة تويوتا كورولا 2018، تصل إلى شهرين من الآن.

وأضاف أن الشركة فتحت بالفعل باب الحجز للسيارة منذ انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا، خلال سبتمبر الماضي، موضحًا أن أسعار الحجز تبدأ من 352 ألف جنيه للفئة الأولى.

ولا زالت تويوتا كورولا 2017 متداولة بمعارض الموزعين بأسعار تبدأ من 295 ألف جنيه للفئة الأولى، و347 ألف للفئة الثانية، و405 آلاف للفئة الثالثة، و455 ألف جنيه للفئة الأعلى من السيارة اليابانية.

يذكر أن تويوتا كورولا باعت 2420 سيارة، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل 2525 وحدة، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بتراجع 105 سيارات بنسبة انخفاض 4%.