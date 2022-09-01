شهدت إقبالا كبيرا.. «المواد الغذائية بالجيزة»: بدء صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر بالزيادات الاستثنائية

شهدت منافذ صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر الجاري إقبالا كبيرا من المواطنين علي صرف الحصة الشهرية والاستفادة من المنحة الإضافية، بقيمة 100 للأسرة الواحدة المقيدة علي البطاقة و200 للأسرتين و300 الثلاث أسر .

أكد هشام الديجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة، أن جميع المنافذ بدأت صرف السلع المدعمة لاصحاب البطاقات متضمنة الزيادة الاستثنائية.

وقال الديجوي، خلال جولة علي أحد منافذ صرف السلع التموينية بمحافظة الجيزة بمشاركة المركز الاعلامي بوزارة التموين أن الأسرة 4 أفراد يحصلون علي الدعم الأساسي المقدر بقيمة 200 جنيها، مضاف اليها 100 جنيها الإضافية.

واضاف الديجوي أن تلك البطاقة التموينية تحصل علي 4 زجاجات زيت، و8 كيلو سكر ، و2 كيلو ارز، والزيادة ضمن المقررات الأساسية.

وتابع الديجوي بالإضافة إلي الحصول علي سلع إضافية بقيمة الزيادة من دقيق وتونة والشاي وغيرها من قائمة السلع المتاحة البالغة عددها 29 صنفا.

وأكد الديجوي أنه يتم المرور علي مخازن الجملة للتأكد من توافر كافة السلع، مشيراً إلى أنه تم صرف 3 استعاضات للبقالين لمواجهة الزيادة في عمليات الصرف بعد زيادة قيمة الدعم للفئات المستهدفة.

وأوضح الديجوي، أن جميع السلع متاحة بالمنافذ ولايوجد نقص في أي صنف، حيث تم إتاحة 25 ٪ من إجمالي الحصة الشهرية لدي التجار ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وجمعيتي مع بداية عمليات الصرف.

مشيراً إلي أن جميع المنافذ تعمل طوال أيام الأسبوع ولا توجد إجازات سواء في المنافذ أو مخازن صرف السلع.