«شهداء كورونا»..مشروع قانون في البرلمان لحماية وتكريم الأطباء

كشف الدكتور عبد الرحيم على، عضو البرلمان ، عن عزمه التقدم بمشروع قانون لتجريم التعدي على الأطقم الطيية، أو منع عمليات دفن “شهداء الكورونا”، وتشديد العقوبة علي مرتكبي هذه الوقائع المؤسفة، وتكريم شهداء الجيش الأبيض في الحرب علي كورونا.

يأتي ذلك عقب تجمهر أهالى قرية “شبرا البهو” التابعة لمدينة أجا بالدقهلية، أمام مداخل قريتهم، رافضين دفن طبيبة توفيت بكورونا بمقابر أسرة زوجها بالقرية خشية من نقل العدوى لأهالى القرية، ورغم محاولات التفاوض معهم أصروا على عدم الدفن بقريتهم‪.‬



واستنكر عضو البرلمان حوادث التعدي علي الأطقم الطبية بالمستشفيات، سواء أطباء أو ممرضين أو فنيين، أوغيرهم، وكذا قيام البعض بمحاولة منع أو تعطيل عمليات دفن الموتي، من ضحايا فيروس كورونا المستجد.

وقال النائب، في تصريحات له اليوم ، إن ما يتعرض له الأطباء من اعتداءات جسدية أو معنوية، أثناء أدائهم لواجبهم الإنساني، جريمة تستحق العقاب الصارم، لأن هذه الجرائم لا تؤثر علي الطبيب فقط، وإنما تؤثر سلبا على الخدمة الصحية المقدمة لجموع المواطنين.

مطالب إلي البرلمان لإصدار تشريعات رادعة

وطالب الدكتور عبد الرحيم علي، البرلمان بضرورة إصدار تشريعات رادعة، لحماية الطبيب والمنشآت الصحية، كما هو معمول به فى أغلب الدول.

وأشاد الدكتور عبد الرحيم علي، بموقف المؤسسات الدينية التي سارعت ببيان الرأي الشرعي في واقعة اعتراض أهالي قرية في الدقهلية على دفن طبيبة، توفيت بعد معاناتها من فيروس كورونا، وبيان أن ذلك لا يجوز، كما أشاد بأمر النائب العام، بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وقال عضو البرلمان : إن الطبيبة المتوفاة استشهدت وهي تحمي باقي المواطنين من خطر فيروس كورونا، ضمن مجهودات جيش مصر الأبيض العظيمة، ويجب أن تكرم هي وزملاءها.

وطالب عضو البرلمان ، وسائل الإعلام بضرورة نشر الوعي والثقافة، وتعليمات وزارة الصحة حول فيروس كورونا، حتي لا نترك الأمر للجماعات الكارهة لمصر، لنشر السلوكيات المضرة والتي تؤذي أهالي الموتي وتخلق الفتن بين الناس.

يشار إلى أن النائب النائب العام أصدرا قرارا اليوم بالتحقيق العاجل فى واقعة تجمهر البعض ومنعهم دفن طبيبة متوفاة بمحافظة الدقهلية، وستعلنالنيابة العامة تفصيلات الواقعة فى بيان لاحق حين انتهاء التحقيقات