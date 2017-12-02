شهادة otmt تهبط منفردة بتعاملات الـ GDR’S

أسماء السيدتراجع أداء شهادة إيداع شركة "اوراسكوم للإتصالات واﻹعلام والتكنولوجيا" منفردة، خلال تعاملات شهادات الأيداع المصرية المقيدة ببورصة "لندن" أمس الجمعة بنحو 11% .وأنهت الشهادة " otmt " تعاملاتها عند 0.16 دوﻻر مقارنة بـ 0.18 دوﻻر اﻷسبوع المنقضي .في حين سجلت عددًا من شهادات الايداع ا

أسماء السيد

تراجع أداء شهادة إيداع شركة “اوراسكوم للإتصالات واﻹعلام والتكنولوجيا” منفردة، خلال تعاملات شهادات الأيداع المصرية المقيدة ببورصة “لندن” أمس الجمعة بنحو 11% .

وأنهت الشهادة ” otmt ” تعاملاتها عند 0.16 دوﻻر مقارنة بـ 0.18 دوﻻر اﻷسبوع المنقضي .

في حين سجلت عددًا من شهادات الايداع ارتفاعًا، جاء على رأسها شهادة ايداع “المصرية للإتصالات” التى صعدت بنحو 5% لتصل إلي 3 دوﻻر أمس مقارنة بـ 2.85 دوﻻر اﻷسبوع الماضي، تلاها من حيث نسبة الصعود شهادة المجموعة المالية “هيرمس” بـ3.8% لتصل إلي 2.70 دوﻻر مقارنة بـ 2.60 دوﻻر الأسبوع المنصرم، وأخيرًا شهادة ايداع “التجاري الدولي” التى سجلت 4.39 دوﻻر مقارنة بـ 4.32 دوﻻر بصعود بلغ 1.6% .

وعلى صعيد الشهادات التي ظلت ثابته عند حدود سعرية معينة، فقد ظلت شهادة ايداع “ايديتا” للصناعات الغذائية عند نفس إغلاقات اﻷسبوع الماضي عند 4 دوﻻر .

سجلت مؤشرات البورصة خلال الأسبوع المنقضي ارتفاعًا جماعيًا، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 3.4% ليصل إلي 14582 نقطة، كما ارتفع مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة ليصل إلي 795 نقطة مسجلاً ارتفاع بنحو 2.9%، وصعد مؤشر egx100 اﻷوسع نطاقًا بنحو 3.7% ليصل إلي 1852 نقطة .

يُذكر أن مؤشر البورصة الرئيسي صعد سجل صعودًا بنحو 1.6% خلال الشهر المنقضي ليصل إلي 14582 نقطة كما ارتفع مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 1.7% عند 795 نقطة، وعلى صعيد مؤشر egx100 اﻷوسع نطاقًا فسجل ارتفاع بنسبة 4.7% ليصل إلي 1852 نقطة .

