بورصة وشركات

شهادة otmt تهبط منفردة بتعاملات الـ GDR’S

أسماء السيدتراجع أداء شهادة إيداع شركة "اوراسكوم للإتصالات واﻹعلام والتكنولوجيا" منفردة، خلال تعاملات شهادات الأيداع المصرية المقيدة ببورصة "لندن" أمس الجمعة بنحو 11% .وأنهت الشهادة  " otmt " تعاملاتها عند 0.16 دوﻻر مقارنة بـ 0.18 دوﻻر اﻷسبوع المنقضي .في حين سجلت عددًا من شهادات الايداع ا
2 ديسمبر، 2017 2 ديسمبر، 2017

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أسماء السيد

تراجع أداء شهادة إيداع شركة “اوراسكوم للإتصالات واﻹعلام والتكنولوجيا” منفردة، خلال تعاملات شهادات الأيداع المصرية المقيدة ببورصة “لندن” أمس الجمعة بنحو 11% .

وأنهت الشهادة  ” otmt ” تعاملاتها عند 0.16 دوﻻر مقارنة بـ 0.18 دوﻻر اﻷسبوع المنقضي .

في حين سجلت عددًا من شهادات الايداع ارتفاعًا، جاء على رأسها شهادة ايداع “المصرية للإتصالات” التى صعدت بنحو 5% لتصل إلي 3 دوﻻر أمس مقارنة بـ 2.85 دوﻻر اﻷسبوع الماضي، تلاها من حيث نسبة الصعود شهادة المجموعة المالية “هيرمس” بـ3.8% لتصل إلي 2.70 دوﻻر مقارنة بـ 2.60 دوﻻر الأسبوع المنصرم، وأخيرًا شهادة ايداع “التجاري الدولي” التى سجلت 4.39 دوﻻر مقارنة بـ 4.32 دوﻻر بصعود بلغ 1.6% .

وعلى صعيد الشهادات التي ظلت ثابته عند حدود سعرية معينة، فقد ظلت شهادة ايداع “ايديتا” للصناعات الغذائية عند نفس إغلاقات اﻷسبوع الماضي عند 4 دوﻻر .

سجلت مؤشرات البورصة خلال الأسبوع المنقضي ارتفاعًا جماعيًا، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 3.4% ليصل إلي 14582 نقطة، كما ارتفع مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة ليصل إلي 795 نقطة مسجلاً ارتفاع بنحو 2.9%، وصعد مؤشر egx100 اﻷوسع نطاقًا بنحو 3.7% ليصل إلي 1852 نقطة .

يُذكر أن مؤشر البورصة الرئيسي صعد سجل صعودًا بنحو 1.6% خلال الشهر المنقضي ليصل إلي 14582 نقطة  كما ارتفع مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 1.7% عند 795 نقطة، وعلى صعيد مؤشر egx100 اﻷوسع نطاقًا فسجل ارتفاع بنسبة 4.7% ليصل إلي 1852 نقطة .

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