شهادة هيرمس تصعد منفردة بتعاملات الـGDR’s

أسماء السيدارتفع أداء شهادة إيداع شركة المجموعة المالية "هيرمس" منفردة، خلال تعاملات شهادات الإيداع المصرية المقيدة في بورصة "لندن" نهاية تعاملات الجمعة، لتسجل 2.68 دوﻻر، مقارنة بـ 2.30 دوﻻر اﻷسبوع المنقضي، بصعود بلغ 11.6%.فيما خيم التراجع على إغلاق شهادتي إيداع "التجاري الدولي" لتسجل 4.41 دوﻻر

أسماء السيد

ارتفع أداء شهادة إيداع شركة المجموعة المالية “هيرمس” منفردة، خلال تعاملات شهادات الإيداع المصرية المقيدة في بورصة “لندن” نهاية تعاملات الجمعة، لتسجل 2.68 دوﻻر، مقارنة بـ 2.30 دوﻻر اﻷسبوع المنقضي، بصعود بلغ 11.6%.

فيما خيم التراجع على إغلاق شهادتي إيداع “التجاري الدولي” لتسجل 4.41 دوﻻر مقارنة بـ 4.50 دوﻻر خلال الأسبوع الماضي، بتراجع بلغ 2%، إضافة إلي تراجع شهادة إيداع شركة “إيديتا” للصناعات الغذائية بـ 6% إذ أنهت تعاملات الجمعة عند 3.75 دوﻻر، مقارنة بـ 4 دوﻻرات .

فيما تعرضت بعض الشهادات للثبات عند حدود سعرية معينة، إذ أبقت شهادة إيداع “المصرية للاتصالات” على نفس إغلاق الأسبوع المنقضي عند 3 دوﻻرات، وشهادة إيداع “أوراسكوم للإعلام والتكنولوجيا” عند 0.19 دوﻻر للأسبوع الثاني على التوالي.

وأصدرت البورصة المصرية، الخميس الماضي، بيانا مجدولا بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الجارى.

أظهر الجدول استنفاد شركة أوراسكوم للاتصالات، وتبقى 4.92 مليون سهم للبنك التجارى، تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.

وأوضح وجود 13 شركة أخرى ما زالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم عامر جروب ، بوالم هيلز للتعمير، وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، وباكين، وليسيسكو مصر.

وبحسب البيان، يتبقى لشركة عامر جروب 943 مليون سهم، وبالم هيلز 656.58 مليون سهم، بينما يتبقى لجي بي أوتو 280.18 مليون سهم، أما المصرية للاتصالات فيتبقى لها 166.88 مليون سهم .

ويتبقى لشركات :”حديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، ودومتى، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، وإيديتا، وباكين، ليسيكو مصر، 129.19 مليون سهم، 121.39 مليون سهم، 75.88 مليون سهم، 61.25 مليون سهم ،41 مليون سهم، 30 مليون سهم، 16.96 مليون سهم ،5.07 مليون سهم، 4.32 مليون سهم، على التوالي.

وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعًا جماعيًّا، خلال تداولات الأسبوع الحالي، إذ صعد المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة 1.76% إلى 13955 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بنسبة 1.16% إلى 774 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقًا “EGX100” بنسبة 0.27% إلى 1740 نقطة.