شهادة هيرمس تتراجع منفردة بتعاملات الـ gdr’s

صعود 3 شهادات من بينها otmt بـ25%أسماء السيدتراجعت شهادة إيداع المجموعة المالية "هيرمس" منفردة بتعاملات شهادات الإيداع المصرية المقيدة فى بورصة "لندن" خلال الأسبوع الماضى لتسجل 2.71 دولار أمس الجمعة مقارنة بـ 2.90 دولار الأسبوع السابق له بهبوط 6%.فيما سجلت ثلاث شهادات آخريات من إجمالى

صعود 3 شهادات من بينها otmt بـ25%

أسماء السيد

تراجعت شهادة إيداع المجموعة المالية “هيرمس” منفردة بتعاملات شهادات الإيداع المصرية المقيدة فى بورصة “لندن” خلال الأسبوع الماضى لتسجل 2.71 دولار أمس الجمعة مقارنة بـ 2.90 دولار الأسبوع السابق له بهبوط 6%.

فيما سجلت ثلاث شهادات آخريات من إجمالى الـ5 شهادات النشطة صعودا بنسب تراوحت ما بين 25% و 2.5%، إذ احتلت شهادة إيداع ” أوراسكوم للاتصالات واﻹعلام والتكنولوجيا” نسبة الصعود اﻷكبر بنحو 25% لتصل إلى 0.25 دولار مقارنة بـ 0.20 دولار السبوع السابق له.

واحتل الترتيب الثانى شهادتا “التجارى الدولي” و “المصرية للاتصالات” بنسبة صعود مماثلة بنحو 2.5% إذ ارتفعت اﻷولى من مستوى 5 دولارات لتصل إلى 5.12 دولار والثانية من مستوى 3.20 دولار لتصل إلى 3.12 دولار.

وأخيرًا على صعيد الشهادات التى سجلت ثباتًا فقد ظلت شهادة إيداع “ايديتا” للصناعات الغذائية، عند مستوى 5 دولارات للأسبوع الثانى على التوالى.

وأصدرت البورصة المصرية، الخميس الماضى، بيانا مجدولا بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى.

وأظهر الجدول استنفاد شركة أوراسكوم للاتصالات رصيدها، وتبقى 2167 سهما للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.

وأوضح البيان وجود شركة أخرى ما زالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات عامر جروب، بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للاسكان،وجى بى أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، وباكين، وليسيسكو مصر.

وبحسب البيان، يتبقى لشركة عامر جروب 1.5 مليار سهم، بالم هيلز 472.3 مليون سهم، بينما يتبقى لمدينة نصر للاسكان 323.3 مليون سهم، أما جى بى اوتو فيتبقى لها 282.8 مليون سهم، بينما يتبقى للمصرية للاتصالات 166.89 مليون سهم.

ويتبقى لشركات: “هيرميس ،حديد عز، دومتى، نعيم القابضة، السويس للأسمنت ،ايديتا، باكين، ليسيكو مصر 136.5 مليون جنيه ،129.4 مليون سهم،61.2 مليون سهم، 59.4 مليون سهم،41.9 مليون سهم، 21.5مليون سهم ،3.6 مليون سهم، 3.1 ملايين سهم، على التوالى.

وأدخلت إدارة البورصة – أغسطس 2016 – تعديلا جوهريا على قواعد إصدار شهادات الإيداع الأجنبية، يحدد سقفها بنسبة التداول الحر للشركات، ونص التعديل على “ألا تزيد نسبة شهادات الإيداع من رأسمال الشركة المقيدة عن نسبة الأسهم حرة التداول بالبورصة، وفى حال تجاوز النسبة، سيتم منع إصدار شهادات جديدة لحين الوصول للنسبة المقررة، على أن يتم تفعيل القرار اعتبارا من 10 أغسطس الحالي.

وخلال الأسبوع الماضى أنهت البورصة التعاملات على تراجع وهبط المؤشر الرئيسى “egx30” بنسبة 0.23% ليصل إلى 17411 نقطة، وتراجع “Egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.06% ليسجل 866 نقطة.