شهادة هايدي فاروق عن تيران وصنافير تضع البرلمان على صفيح ساخن

نواب يهددون بالاستقالة وعبد العال يصر على صحة إجراءات المناقشةعضو عن دعم مصر: عدم تكذيب المخابرات العامة لما قالته يؤكد صحة معلوماتهاياسمين فواز:اختتمت أمس الثلاثاء اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، جلسات الاستماع الخاصة باتفاقية ترسيم ال

نواب يهددون بالاستقالة وعبد العال يصر على صحة إجراءات المناقشة

عضو عن دعم مصر: عدم تكذيب المخابرات العامة لما قالته يؤكد صحة معلوماتها

ياسمين فواز:

اختتمت أمس الثلاثاء اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، جلسات الاستماع الخاصة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميا باتفاقية «تيران وصنافير«، تمهيدا لإدراجها فى جدول أعمال الجلسة العامة اليوم الأربعاء للتصويت عليها.

وأحرجت شهادة الخبيرة هايدي فاروق حول وضع الجزيرتين رئيس المجلس، الذي وصف بعض الأعضاء إدارته للمناقشات، بالانحياز التام لممثلى الحكومة، أثناء إفادتهم بتبعية تيران وصنافير للسعودية.

كانت الدكتورة هايدى فاروق، خبيرة ترسيم الحدود ومستشار شئون الوثائق وقضايا الحدود برئاسة الجمهورية سابقا، كشفت مساء أول أمس عن تكليفها مع السفير مدحت كمال، بوزارة الخارجية من قبل اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات العامة الراحل، والمشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع الأسبق للبحث فى تبعية جزيرتى تيران وصنافير.

وأكدت «فاروق» أنها أطلعت على 7 صناديق من المستندات، من خلال الأرشيف البريطانى، والأمريكى وأن كل الوثائق تثبت مصرية تيران وصنافير، ومنها وثيقة يرجع تاريخها إلى 4أكتوبر 1934، ووثائق أخرى فى عامى 1918 و1967 تؤكد مصرية الجزر.

وواصل النواب المعارضون للاتفاقية داخل المجلس تهديدهم بتقديم استقالات مسببة حال تمريرها بعد اصرار رئيس المجلس على التصويت على صحة اجراءات مناقشة الاتفاقية داخل اللجنة التشريعية.

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو ائتلاف «دعم مصر»، بعرض الوثائق التى قدمتها الدكتور هايدى فاروق على الرأى العام لاطلاع الشعب على حقيقة الأمر،قائلا :«الامر خطير للغاية..لان ما قالته هايدى فاروق قلب الموازين داخل البرلمان بعكس ما تروج له الحكومة».

وأشار زين الدين لـ «المال» إلى أن عدم تكذيب المخابرات العامة لما قالته هايدى فاروق حتى هذه اللحظة يثير تساؤلات عديدة ويعكس صحة موقفها، لافتا إلى أن الهجوم الذى شنه النائب مرتضى منصور عليها كان لمطالبتها بما يثبت عملها بالمخابرات العامة.

وأبدى الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، دهشته من موقف الحكومة المدافع عن التنازل عن الجزر والهرولة لتسليمها فى ظاهرة غريبة من نوعها ومنافية للمنطق الطبيعى الذى يحتم عليها أن تحاول إثبات أحقيتها فى الأرض إن كان هناك ذرة شك لا أن تحاول إثبات العكس، حسب قوله.

وكشفت النائبة المستقلة ثريا الشيخ عن اتجاهها لرفض الاتفاقية خلال جلسة التصويت عليها اليوم، قائلة : «الجزر مصرية وهى قناعة داخل نفوس أغلب النواب ولكن لا يعبر عنها الكثيرون وسيظهر ذلك جليا خلال التصويت.

من ناحيته طالب النائب أحمد الطنطاوى عضو تكتل 25/ 30 بإجراء التصوبت على الاتفاقية خلال الجلسة العامة اليوم مناداة بالإسم، مؤكدا ضرورة ذلك لإبراء ذمة النواب أمام ناخبيهم.

وتوقع مصدر برلمانى مطلع قيام الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بالتصويت على الاتفاقية كغيرها من الاتفاقيات دون الالتفات لمطلب النواب الرافضين لها بأن يكون التصويت نداءا بالإسم.