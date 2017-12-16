شهادة التجاري الدولي تصعد منفردة بتعاملات بورصة لندن

أسماء السيد حققت شهادة إيداع "التجاري الدولي"، صعودًا 5%، بنهاية تعاملات شهادات الإيداع الدولية، المقيدة في بورصة "لندن" -أمس الجمعة- لتحتل بذلك الصعود الوحيد من بين إجمالي التعاملات النشطة. وسجلت الشهادة بختام تعاملات أمس، 4.21 دوﻻر، مقارنة بـ 4 دوﻻرات اﻷسبوع الماضي، وصعد سهم "التجاري الدولي" في

أسماء السيد

حققت شهادة إيداع “التجاري الدولي”، صعودًا 5%، بنهاية تعاملات شهادات الإيداع الدولية، المقيدة في بورصة “لندن” -أمس الجمعة- لتحتل بذلك الصعود الوحيد من بين إجمالي التعاملات النشطة.

وسجلت الشهادة بختام تعاملات أمس، 4.21 دوﻻر، مقارنة بـ 4 دوﻻرات اﻷسبوع الماضي، وصعد سهم “التجاري الدولي” في البورصة المصرية، خلال تعاملات اﻷسبوع المنقضي، بنسبة طفيفة بلغت 1.3% ليصل بنهاية تعاملات يوم الخميس المنقضي عند 74.19 جنيه.

وتراجعت شهادة إيداع شركة “إيديتا” للصناعات الغذائية بنسبة 2.5%، لتنهي تعاملاتها عند 4.30 دوﻻر، مقارنة بـ 4.41 دوﻻر، اﻷسبوع الماضي، كما تراجع أداء شهادة إيداع المجموعة المالية “هيرمس” لتصل إلى 2.51 دوﻻر، مقارنة بـ 2.61 دوﻻر بنسبة هبوط 3.8%.

وعلى صعيد الثبات عند حدود سعرية معينة، ظلت شهادة إيداع “المصرية للاتصالات” للأسبوع الثاني على التوالي عند 3 دوﻻرات، إضافة إلى ثبات شهادة شركة أوراسكوم للاتصالات والتكنولوجيا عند 0.16 دوﻻر.

يُشار إلى أن البورصة المصرية، سجلت ارتفاعات جماعية الأسبوع المنقضي، ليصعد المؤشر الرئيسي 2.69%، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.85%، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 5.07%.

وأصدرت البورصة، الخميس الماضي، بيانًا مجدولاً، بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية، حتى نهاية الأسبوع الجارى.

وأظهر الجدول استنفاذ شركة أوراسكوم للاتصالات لرصيدها، وتبقى 230 ألف سهم للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.

وأوضح البيان، وجود شركة أخرى ما زالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات عامر جروب، بالم هيلز للتعمير، وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، وباكين، وليسيسكو مصر.

وبحسب البيان، يتبقى لشركة عامر جروب 1.5 مليار سهم، بالم هيلز 661.46 مليون سهم، بينما يتبقى لجي بي أوتو 279.25 مليون سهم، أما المصرية للاتصالات فيتبقى لها 166.89 مليون سهم.

ويتبقى لشركات: “حديد عز، هيرميس، نعيم القابضة، دومتى، السويس للأسمنت، إيديتا، باكين، ليسيكو مصر”، حوالى 129.19 مليون جنيه، و124.23مليون سهم، و75.91 مليون سهم، و61.25 مليون سهم، و41 مليون سهم، و22.32 مليون سهم، و5.07 مليون سهم، و4.32 ملايين سهم، على التوالى.