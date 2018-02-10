شهادة التجاري الدولي تتراجع منفردة بتعاملات gdr’s

أسماء السيد:

تراجع أداء شهادة إيداع “التجاري الدولي” بتعاملات شهادات الايداع المصرية المقيدة في بورصة “لندن” خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق له.

وهوت الشهادة بنسبة 5.7% لتصل إلي 4.28 دولار مقارنة بـ 4.54 دولار الاسبوع قبل الماضي.

وصعدت شهادة ايداع “المجموعة المالية – هيرمس” بـ 3.8% لتصل إلي 2.40 دولار بنهاية تعاملات الاسبوع الماضي مقارنة بـ 2.31 دولار خلال السابق له.

وعلى صعيد الثبات عند حدود سعرية دون تغير فقد ظلت شهادة إيداع “إيديتا” عند نفس المستويات السابقه 5 دولارات، أضافة لثبات “أوراسكوم للاتصالات والتكنولوجيا” عند 0.18 دولار، والمصرية للاتصالات عند 3.10 دولار.

أصدرت البورصة المصرية، الخميس الماضي، بيانًا مجدولًا بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى.

وأظهر الجدول استنفاد شركة أوراسكوم للاتصالات رصيدها، وتبقى 15167 سهمًا للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.

وأوضح البيان وجود شركة أخرى ما زالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات عامر جروب، بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للاسكان، وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، وباكين، وليسيسكو مصر.

وبحسب البيان، يتبقى لشركة عامر جروب 1.5 مليار سهم، بالم هيلز 660.9 مليون سهم، بينما يتبقى لمدينة نصر للإسكان 323.4 مليون سهم، أما جى بى أوتو فيتبقى لها 282.8 مليون سهم، وللمصرية للاتصالات 166.89 مليون سهم.

ويتبقى لشركات “هيرميس، حديد عز، نعيم القابضة، دومتى، السويس للأسمنت، إيديتا، ليسيكو مصر، باكين، 133.6 مليون سهم، 129.3 مليون سهم، 75.9 مليون سهم، 61.25 مليون سهم، 41 مليون سهم، 21.62 مليون سهم، 4.1 مليون سهم، 3.8 مليون سهم، على التوالي.

وشهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متاثرة بهبوط الأسهم العالمية بقيادة السوق الأمريكي نتيجة التكهنات برفع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.

وكشف تقرير صادر عن إدارة البورصة المصرية حصلت “المال” على نسخة منه، تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 1%، ما قيمته 8.8 مليار جنيه، ليغلق عند 852.5 مليار جنيه، بجلسة أول أمس الخميس، مقابل 861.3 مليار استهل بها الأسبوع.

وهبط المؤشر الرئيسي “egx30” بنسة 1.11% إلى 14921 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 2.58% مسجلاً مستوى 848 نقطة، وامتد الهبوط إلى المؤشر الأوسع نطاقاً “egx100” بحوالي 1.53% ليغلق عند 2026 نقطة.

