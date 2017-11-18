شهادة التجاري الدولي تتراجع منفردة بتعاملات الـGDRS أمس

أسماء السيد سيطر التراجع على أداء شهادة إيداع "التجاري الدولي" منفردة، وذلك خلال تعاملات شهادات الإيداع الدولية المقيدة في بورصة "لندن، أمس الجمعة. وسجلت الشهادة تراجع بنسبة 7.5%، لتصل إلي 4.2 دوﻻر مقارنة بـ 4.54 دوﻻر خلال اﻷسبوع المنقضي. يُذكر أن السهم كسر مستوى الدعم 75 جنيها في البورصة



أسماء السيد

سيطر التراجع على أداء شهادة إيداع “التجاري الدولي” منفردة، وذلك خلال تعاملات شهادات الإيداع الدولية المقيدة في بورصة “لندن، أمس الجمعة.

وسجلت الشهادة تراجع بنسبة 7.5%، لتصل إلي 4.2 دوﻻر مقارنة بـ 4.54 دوﻻر خلال اﻷسبوع المنقضي.

يُذكر أن السهم كسر مستوى الدعم 75 جنيها في البورصة المصرية بجلسة اﻷربعاء الماضي، لينهي تعاملاته بجلسة الخميس آخر جلسات اﻷسبوع الحالى عند 73.46 جنيه.

فيما ارتفعت شهادة إيداع شركة “إيديتا” للأغذية لتصل إلي 4.60 دوﻻر مقارنة بـ4.40 دوﻻر خلال اﻷسبوع الماضي بصعود بلغ 4.5%.

وعلى صعيد الثبات عن حدود سعرية معينة، فقد أنهت شهادة إيداع “أوراسكوم للاتصالات واﻹعلام” تعاملاتها أمس عند 0.18 دوﻻر، وهو نفس إغلاقه اﻷسبوع الماضي، إضافة إلي شهادة “هيرمس” التى أغلقت عند 2.75 دوﻻر، وهو نفس مستوى اﻷسبوع الماضي، وشهادة “المصرية للاتصالات” عند 2.85 دوﻻر للأسبوع التاني على التوالي.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي خلال تعاملات اﻷسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 13847 نقطة بنسبة تراجع بلغت 3.5%، بينما على جانب اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة فقد سجلت تراجعًا بـ 2.8% لتصل 763 نقطة، كما تراجع مؤشر اﻷوسع نطاقًا عند 1732 نقطة بـ 2.5%.

وأصدرت البورصة، الخميس الماضي، بيانًا مجدولًا بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى.

وأظهر الجدول استنفاد شركة أوراسكوم للاتصالات رصيدها، وتبقي 3.78 مليون سهم للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.

وأكد البيان وجود 13 شركة أخرى ما زالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات عامر جروب، وبالم هيلز للتعمير، وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، وباكين، وليسيسكو مصر.

وبحسب البيان يتبقى لشركة عامر جروب 1.5 مليار سهم، وبالم هيلز 656.58 مليون سهم، بينما يتبقى لجي بي أوتو 283 مليون سهم، أما المصرية للاتصالات فيتبقى لها 166.88 مليون سهم.

ويتبقى لشركات “حديد عز، هيرميس، نعيم القابضة، دومتى، السويس للأسمنت، رمكو لإنشاء القرى السياحية، إيديتا، باكين، ليسيكو مصر” 129.19 مليون جنيه، 122.46 مليون سهم، 75.91 مليون سهم، 61.25 مليون سهم، 41 مليون سهم، 30 مليون سهم، 17.12 مليون سهم، 5.07 مليون سهم، 4.32 مليون سهم، على التوالي.