شهادة إيداع «هيرميس» تهبط 12% بتعاملات الـ«gdr’s» يناير الماضي

هبطت شهادة إيداع المجموعة المالية “هيرميس” بشكل منفرد، خلال تعاملات شهادات الإيداع الدولية المقيدة بسوق “لندن”، في شهر يناير الماضي، لتنخفض بنسبة بلغت 12% لتصل إلى 1.93 دولار.

على صعيدٍ آخر سجلت شهادة إيداع “التجاري الدولي” صعودًا وحيدًا بنسبة بلغت 4%، وسجلت 5.26 دولار، في حين ظلت 3 شهادات أخرى على ثباتٍ سعري دون تغير، لتظل “المصرية للاتصالات” عند 3.10 دولار، و”إيديتا” عند 5.40 دولار، و”أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.14 دولار.

يُذكر أن سهم “التجاري الدولي- مصر” تصدَّر أسهم السوق الرئيسية المتداولة بالبورصة المصرية من حيث قيم التداول– دون الصفقات– خلال شهر يناير المنقضي.

وذكر تقريرٌ صادر عن مركز معلومات البورصة– وصل “المال” نسخة منه– أن السهم استحوذ على 19.5% من التداولات بقيمة 2.12 مليار جنيه، في حين جاءت شركة الدولية للتأجير التمويلي “إنكوليس” في المرتبة الأخيرة، بحصة سوقية أقل من 1%، وقيم تداول قدرها 1.88 ألف جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن تداولات البورصة ارتفعت بحوالي 12.2 مليار جنيه، خلال تعاملات يناير أيضًا، لتسجل 47.3 مليار جنيه، خلال يناير، مقابل 35.1 مليار في شهر ديسمبر 2019.

وأوضح التقرير أنه جرى التعامل على 3.39 مليار ورقة مالية منفَّذة على 377 ألف عملية، مقارنة بحوالي 3.53 مليار ورقة منفَّذة على 373 ألف عملية في الشهر السابق له.