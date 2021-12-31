شهادة إيداع هيرميس تصعد 15% فى بورصة لندن خلال تعاملات ديسمبر

تمكنت شهادة إيداع “المجموعة المالية – هيرميس” من الصعود بنسبة 15% بتعاملات شهادات الإيداع الدولية المقيدة ببورصة “لندن” خلال شهر ديسمبر الحالى وسجلت 1.90 دولار .

وعلى جانب آخر، تمكنت شهادة إيداع “التجاري الدولي” من الصعود أيضًا بنفس الفترة بنسبة 6.4% وسجلت 3.30 دولار، في حين ظلت شهادة إيداع “أورسكوم للاستثمار القابضة” على استقرار سعري عند 0.02 دولار، وشهادة إيداع “إيديتا” عند 2.20 دولار.

وهيمن التباين على أداء الأسهم القيادية في البورصة المصرية خلال تعاملات عام 2021، ما بين الصعود والتراجع بنسب تراوحت بين 1.2 : 62 % .

ورصدت “المال” أداء حوالي 7 أسهم قيادية في البورصة المصرية خلال 12 شهرًا، يمثلون الأوزان النسبية الأكبر بالمؤشر الرئيسي “egx30” .

وأظهرت فترة الرصد، تراجع بعض الأسهم على رأسها “التجاري الدولي” صاحب الوزن النسبي الأكبر بنسبة 10.4% إذ أغلق جلسة أمس عند 52.99 جنيه مقارنة مع 59.19 جنيه حققها فى بداية العام.

كما تراجع سهم شركة “فوري للمدفوعات الإلكترونية” بنسبة واضحة وصلت 62% وسجل 12.81 جنيه أمس مقارنة مع 33.52 جنيه بأولى جلسات العام .

وعلى صعيد آخر سجل سهم شركة “مدينة نصر للإسكان والتعمير” تراجعًا بنسبة 23.5% ووصل 2.92 جنيه مقارنة بـ3.82 جنيه سجلها بمستهل تعاملات العام .

فيما تمكن الـ4 أسهم الآخرين من تحقيق صعود بنسب تراوحت بين 1.2 : 46%، واحتل سهم شركة “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية” نسبة الصعود الأكبر بنحو 46% مرتفعًا من مستوى 13.9 جنيه بأولى جلسات تداولهُ في البورصة المصرية خلال شهر أكتوبر الماضي وصولا لمستوى 20.29 جنيه أمس الخميس آخر جلسات العام .