بورصة وشركات

شهادة إيداع هيرميس تصعد 15% فى بورصة لندن خلال تعاملات ديسمبر

وسجلت 1.90 دولار
أسماء السيد 7:34 م, الجمعة, 31 ديسمبر 21 7:34 م, الجمعة, 31 ديسمبر 21

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تمكنت شهادة إيداع “المجموعة المالية – هيرميس” من الصعود بنسبة 15% بتعاملات شهادات الإيداع الدولية المقيدة ببورصة “لندن” خلال شهر ديسمبر الحالى وسجلت 1.90 دولار .

وعلى جانب آخر، تمكنت شهادة إيداع “التجاري الدولي” من الصعود أيضًا بنفس الفترة بنسبة 6.4% وسجلت 3.30 دولار، في حين ظلت شهادة إيداع “أورسكوم للاستثمار القابضة” على استقرار سعري عند 0.02 دولار، وشهادة إيداع “إيديتا” عند 2.20 دولار.

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وهيمن التباين على أداء الأسهم القيادية في البورصة المصرية خلال تعاملات عام 2021، ما بين الصعود والتراجع بنسب تراوحت بين 1.2 : 62 % .

ورصدت “المال” أداء حوالي 7 أسهم قيادية في البورصة المصرية خلال 12 شهرًا، يمثلون الأوزان النسبية الأكبر بالمؤشر الرئيسي “egx30” .

وأظهرت فترة الرصد، تراجع بعض الأسهم على رأسها “التجاري الدولي” صاحب الوزن النسبي الأكبر بنسبة 10.4% إذ أغلق جلسة أمس عند 52.99 جنيه مقارنة مع 59.19 جنيه حققها فى بداية العام.

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كما تراجع سهم شركة “فوري للمدفوعات الإلكترونية” بنسبة واضحة وصلت 62% وسجل 12.81 جنيه أمس مقارنة مع 33.52 جنيه بأولى جلسات العام  .

وعلى صعيد آخر سجل سهم شركة “مدينة نصر للإسكان والتعمير”  تراجعًا بنسبة 23.5% ووصل 2.92 جنيه مقارنة بـ3.82 جنيه سجلها بمستهل تعاملات العام .

فيما تمكن الـ4 أسهم الآخرين من تحقيق صعود بنسب تراوحت بين 1.2 : 46%، واحتل سهم شركة “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية” نسبة الصعود الأكبر بنحو 46% مرتفعًا من مستوى 13.9 جنيه بأولى جلسات تداولهُ في البورصة المصرية خلال شهر أكتوبر الماضي وصولا لمستوى 20.29 جنيه أمس الخميس آخر جلسات العام .

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بقلم أسماء السيد

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