بورصة وشركات

شهادة إيداع «هيرمس» تصعد 9% ببورصة «لندن» خلال نوفمبر الماضي

لتصل 1.59 دولار
أسماء السيد 7:27 ص, الثلاثاء, 1 ديسمبر 20 7:27 ص, الثلاثاء, 1 ديسمبر 20

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صعدت شهادة إيداع المجموعة المالية “هيرمس” بنحو 9% خلال تعاملات شهادات الإيداع الدولية ببورصة “لندن” بشهر نوفمبر الماضي، وسجلت 1.59 دولار .

كما هيمن الصعود على أداء شهادة إيداع “أوراسكوم للاستثمار القابضة” بنسبة 7% وسجلت 0.15 دولار، فيما سجلت شهادة إيداع “التجاري الدولي” صعودًا محدودًا بنسبة 0.5% فقط لتصل عند 3.88 دولار .

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فيما ظلت شهادة إيداع شركة “إيديتا للصناعات الغذائية” دون أي تغيرات سعرية لتُنهى تعاملات الشهر عند مستوى 2.80 دولار .

وتعتبر شهادات إيداع الدولية “GDR’s” أداة مالية قابلة للتداول بأسواق المال الدولية، ومن ثم فإن الشهادات يتم تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية بأسواق المال الدولية، مثل بورصات لندن أو لوكسمبورج أو نيويورك، ويتم إصدار الـ “GDR’s”بهدف زيادة رأس المال.

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وتجدر الإشارة إلي أن سوق “لندن” يضم العديد من الأسهم المصرية، فيما يشهد عددًا محدودًا منهم تداولات وذلك بسبب تدني نسب السيولة على تلك الأسهم هناك .

يُذكر أن مؤشرات البورصة المصرية  سجلت ارتفاعات جيدة خلال تعاملات شهر نوفمبر الماضي بنسب تراوحت بين 4% إلي 9% .

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فقد صعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو 4% ليصل 10943 نقطة، فيما صعد المؤشر السبعيني “egx70ewi” بنحو 9% ليصل 2040 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا “egx100ewi” بنحو 8.7% وسجل 2983 نقطة .

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بقلم أسماء السيد

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