شهادة إيداع «المصرية للاتصالات» تصعد 15% بتعاملات الـ«gdr’s» الأسبوع الماضي

صعدت شهادة إيداع شركة “المصرية للاتصالات” بشكل واضح للمرة الأولى منذ فترة، وذلك بتعاملات شهادات الإيداع الدولية المقيدة بسوق لندن، الأسبوع الماضي.

وبلغت نسبة الصعود حوالي 15%، وسجلت 3.60 دولار، فيما صعدت شهاد إيداع “هيرمس” بحوالي 4.6% وسجلت 1.35 دولار، وتراجعت “إيديتا للصناعات الغذائية” بنسبة مماثلة وسجلت 3.30 دولار.

وعلى صعيد آخر، تراجع أداء شهادة إيداع “التجاري الدولي” بنسبة 1.2%، وسجلت 4.05 دولار، فيما ظلت شهادة إيداع “أوراسكوم للاستثمار القابضة” دون تغير عند 0.10 دولار للأسبوع الثاني على التوالي.

ما شهادة الإيداع؟

تعتبر شهادات إيداع الدولية «GDR’s» أداة مالية قابلة للتداول بأسواق المال الدولية، ومن ثم فإن الشهادات يتم تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية بأسواق المال الدولية، مثل بورصات لندن أو لوكسمبورج أو نيويورك. ويتم إصدار الـ«GDR’s»بهدف زيادة رأس المال.

أداء السوق المحلية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي وسط اتجاه بيعي للمستثمرين العرب والأجانب، بينما واصل المصريون سلوكهم الشرائي المستمر منذ أسابيع.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن مؤشر “egx30” الرئيسي ارتفع بنسبة 1.09% إلى 10287 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.66% ليسجل مستوى 1112 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة بنحو 2.76% إلى 1819 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 1%، أو ما يعادل 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 544.9 مليار جنيه مقابل 550.4 مليار أغلق بها الأسبوع السابق له.

وارتفعت قيم التداول بحوالي 10 مليارات جنيه، لتسجل 19.1 مليار جنيه عبر بيع وشراء 2.34 مليار ورقة مالية، مقابل 9.1 مليار جنيه وكمية تداول 1.61 مليار ورقة.

واستحوذت الأسهم على 31.89% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت السندات قيمة التداول للسندات نحو 68.11% خلال الأسبوع.