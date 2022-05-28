شهادة إيداع «التجاري الدولي» تهبط 8% خلال تعاملات الـ«GDR's» بسوق لندن الأسبوع الماضي

سجلت شهادة إيداع “التجاري الدولي” تراجعًا بنسبة 8% بتعاملات شهادات الإيداع الدولية المقيدة في سوق “لندن” خلال الأسبوع الماضي وسجلت 2.01 دولار .

واستقر أداء 3 شهادات أخرى.. وتداولت شهادة إيداع “هيرميس القابضة” عند 1.60 دولار، و “وأوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.03 دولار، و”إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.20 دولار.

وعلى صعيد تعاملات السوق المحلية فقد تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مبيعات للمستثمرين المصريين والأجانب وشرائي للعرب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 3.3% ليصل إلى 10200 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.7% إلى 1746 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 5.1% إلى 2627 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 3.18%، ما يعادل 22 مليار جنيه، ليغلق عند 669.2 مليار جنيه.

وتوقع خبراء تحليل فني في وقت سابق أن يواصل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 الأداء الضعيف على الأجل القريب لحين عودة ظهور القوى الشرائية وارتفاع متوسطات التداول .