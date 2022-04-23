تراجع أداء شهادة إيداع “التجاري الدولي” بنسبة 6.6% خلال تعاملات شهادات الإيداع الدولية المقيدة في سوق “لندن” الأسبوع الماضي وسجلت 2.12 دولار.

فيما ظل أداء 3 شهادات أخريات على استقرار سعري دون أي تغيرات، وتداولت شهادة إيداع شركة المجموعة المالية “هيرميس” عند 2 دولار، و “إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.20 دولار، وأوراسكوم للاستثمار القابضة عند 0.03 دولار.

يُذكر أن سهم البنك التجاري الدولي تصدر قائمة الأسهم المقيدة فى البورصة المصرية من حيث قيم التداول، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي.

واستحوذ سهم البنك على 22.4% من التداولات بقيمة 788.1 مليون جنيه، متراجعًا 4.1%.

وتباينت مؤشرات البورصة، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مبيعات للمستثمرين الأجانب.

وتراجع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.23% ليصل إلى 10548 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.1% إلى 1831 نقطة، وصعد مؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 2.39% إلى 2767 نقطة