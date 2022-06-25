سجلت شهادة إيداع “التجاري الدولي” تراجعًا بنسبة 6% بتعاملات شهادات الإيداع الدولية ببورصة “لندن” خلال الأسبوع الماضي عند 1.77 دولار .

كما صعد أداء شهادة إيداع “هيرميس” بنسبة 7% وسجلت 1.60 دولار، في حين ظلت 3 شهادات أخريات على أستقرار سعري دون أي تغيرات.. وتداولت شهادة إيداع “إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.20 دولار، و”أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.03 دولار .

تجدر الإشارة إلى أنه على صعيد تعاملات السوق المحلية، فقد هبطت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مبيعات للمستثمرين الأجانب.

وتراجع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 4.33% ليصل إلى 9439 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.07% إلى 1778نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 3.98% إلى 2629 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 22 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، متراجعا بنحو 3.36% إلى 635.3 مليار جنيه.

وتزايدت مبيعات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لتسجل 538.9 مليون جنيه، وذلك بعد استحواذهم على 17% من التداولات.

وفضّل العرب الشراء بقيمة 68.3 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.