شهادة إيداع «التجاري الدولي» تهبط 5% فى تعاملات «GDR’s» بسوق لندن الأسبوع الماضي

تراجع أداء شهادة إيداع “التجاري الدولي” بنسبة 5% خلال تعاملات شهادات الإيداع الدولية المقيدة في سوق “لندن” الأسبوع الماضي وسجلت 1.93 دولار.

وفي السياق ذاتهُ استقر أداء 3 شهادات إيداع أخريات دون أي تغير، إذ تداولت شهادة إيداع “إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.20 دولار، و”أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.03 دولار، و”هيرميس القابضة” عند 1.50 دولار.

يُذكر أنهُ على صعيد تعاملات السوق المصرية فقد تصدّر سهم البنك التجاري الدولي- مصر قائمة الأسهم المقيدة فى السوق من حيث قيم التداول، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وذكر تقرير البورصة، الذي وصلت “المال” نسخة منه، أن سهم البنك استحوذ على 11.9% من التداولات بقيمة 343 مليون جنيه، صاعدا 1.7%.

وصعدت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المذكور، وسط مشتريات للمستثمرين المصريين والعرب وبيع للأجانب.

وقفز مؤشر “egx30 الرئيسي بنسبة 2.2% ليصل إلى 10235 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 7% إلى 1857 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 6 % إلى 2765 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 14 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، صاعدا بنحو 2.1% إلى 673.9 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بقيمة 284 مليون جنيه تقريباً، بعد استحواذهم على 13.2% من التداولات.