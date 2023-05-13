شهادة إيداع «التجاري الدولي» تهبط 4% بتعاملات «GDR» الأسبوع الماضي

هيمن التراجع على أداء شهادة إيداع «التجاري الدولي» بتعاملات شهادات الإيداع الدولية بسوق «لندن» خلال الأسبوع الماضي بنحو 4.2% وسجلت 1.14 دولار .

في حين ظلت 4 شهادات إيداع أخري على استقرار سعري دون أية تغيرات، إذ تداولت شهادة إيداع «هيرميس» عند 0.90 دولار، و«إيديتا للصناعات الغذائية»، عند 2.30 دولار، و «أوراسكوم للاستثمار القابضة» عند 0.01 دولار، و«المصرية للاتصالات» عند 3.30 دولار .

تجدر الإشارة إلي أن مصادر مطلعة كشفت لـ«المال» مساء الخميس أن مؤسسات مصرية ومستثمرين خليجيين وتحديدا سعوديين كبار في سوق الأسهم المحلية، قد شاركوا في تغطية طرح الحصة الإضافية من أسهم المصرية للاتصالات.

وقالت المصادر لـ«المال» إن قائمة المشترين النهائية ستتضح بشكل نهائي لاحقًا، لافتة إلى أن معدل التغطية قد اقترب من 4 مرات تقريبًا.

وكانت “المال” قد كشفت عن أن مجموعة مستثمرين من بينهم مؤسسات دولية هي الأقرب للاستحواذ على حصة تقدر بـ 9.5% من شركة “المصرية للاتصالات”.

وأضافت المصادر أن الصفقة التي ستتم وفقًا لآلية الـ Book Building ستشهد قيام الحكومة بتحديد حصص كل مستثمر على حدة ولن تكون على أساس تناسبي، مثلما حدث في طرح الحصة الإضافية لشركة الشرقية للدخان.

ومن المعروف أن آلية «book building»، تلجأ إليها بنوك الاستثمار، لبيع حصص أقلية بالشركات لا يمكن أن تجتذب المستثمرين الرئيسيين، الذين يسعون للاستحواذ على حصص حاكمة، وتقوم على الاتصال المباشر بمستثمرين ماليين للاكتتاب فى الحصة المعروضة، مع وضع نطاق سعرى معين للسهم، وحد أدنى للقيمة المسموح لكل مستثمر بالاكتتاب بها.

وكشفت نسخة إعلان ومنشور البيع المعجل التي تحصلت «المال» على نسخة منه، أن إجمالي الحصة المطروحة للبيع تقدر بـ 10%، منها 9.5% لمستثمرين مؤهلين و0.5% لموظفي الشركة.