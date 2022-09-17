شهادة إيداع «التجاري الدولي» تهبط 3% بتعاملات الـ«GDR’s» الأسبوع الماضي

تراجع أداء شهاداة إيداع “التجاري الدولي” بنحو 3% بتعاملات شهادات الإيداع الدولية المقيدة ببورصة “لندن” الأسبوع الماضي وسجلت نحو 1.69 دولار، وذلك وسط استقرار سعري للغالبية .

وفي سياق متصل تراجع أداء شهادة إيداع شركة “إيديتا للصناعات الغذائية” بنحو 1.7% لتصل 2.26 دولار، في حين أستقر أداء شهادة إيداع “هيرميس” عند 1.14 دولار، و “أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.03 دولار، و “المصرية للاتصالات” عند 3.50 دولار.

تجدر الإشارة أنه على صعيد تعاملات مؤشرات البورصة المصرية، فقد سجلت تراجعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مبيعات للمستثمرين الأجانب.

وهبط مؤشر “egx30″ الرئيسي بنسبة 1.8% ليصل إلى 10079 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.27% إلى 2267 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 1.01 % إلى 3223 نقطة.

وخسر راس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 8.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 694.4 مليار جنيه.





